التركيبة المذهلة للنواة الحديدية السائلة للمريخ

لقد أدى بحث جديد يعتمد على البيانات الزلزالية من مهمة ناسا إنسايت إلى قلب فهمنا السابق لنواة الحديد السائل للمريخ. اكتشف العلماء في ETH Zurich أن النواة ليست فقط أصغر مما كان يعتقد سابقًا، ولكنها أيضًا محاطة بطبقة سمكها 150 كيلومترًا من السيليكات المنصهرة. تسلط هذه النتائج الضوء على كثافة وتكوين قلب المريخ وتوفر رؤى قيمة حول تكوين الكوكب.

أحد الاكتشافات الرئيسية هو انخفاض نصف قطر النواة. قُدِّرت في البداية أن يتراوح بين 1,800 و1,850 كيلومترًا، لكن القياسات الجديدة وضعت نصف قطر النواة في نطاق 1,650 إلى 1,700 كيلومتر. يشير هذا الحجم الأصغر إلى كثافة أعلى مما تم تقديره سابقًا، مما يشير إلى نواة تتكون من 9 إلى 15 بالمائة من العناصر الخفيفة، مثل الكبريت والكربون والأكسجين والهيدروجين.

كما يعد وجود طبقة من السيليكات المنصهرة المحيطة باللب اكتشافًا مفاجئًا أيضًا. لا تمتلك الأرض مثل هذه الطبقة المنصهرة المميزة، مما يجعل البنية الداخلية للمريخ فريدة من نوعها. تتحدى هذه النتائج نماذجنا السابقة للتصميمات الداخلية للكواكب وتوفر منظورًا جديدًا لتطور المريخ.

يقدم تكوين قلب المريخ أدلة حول تكوينه المبكر. تشير الكمية الكبيرة من العناصر الضوئية إلى أن النواة تشكلت في وقت مبكر من تاريخ النظام الشمسي، ربما خلال الوقت الذي كانت فيه الشمس لا تزال محاطة بغاز السديم، مما يوفر مصدرًا لتراكم هذه العناصر.

ولهذا البحث آثار عميقة على فهمنا للمريخ وتاريخه الجيولوجي. ومن خلال دراسة البيانات الزلزالية ودمجها مع عمليات المحاكاة الحاسوبية، يمكن للعلماء الاستمرار في الكشف عن رؤى جديدة حول الأعمال الداخلية للكوكب الأحمر. ومع قيامنا بجمع المزيد من البيانات وتحسين نماذجنا، سنكتسب بلا شك فهمًا أعمق لتركيبة المريخ الفريدة والعمليات التي شكلتها.

الأسئلة المتكررة

1. كيف حدد العلماء تكوين نواة المريخ؟

قام العلماء الذين قاموا بتحليل البيانات الزلزالية التي جمعتها مهمة InSight بمقارنتها مع عمليات محاكاة المبادئ الأولى للخصائص الزلزالية للسبائك المعدنية السائلة. سمح لهم هذا المزيج من البيانات وعمليات المحاكاة بتحديد تركيبة وكثافة قلب المريخ.

2. ما أهمية وجود طبقة السيليكات المنصهرة؟

يعد وجود طبقة السيليكات المنصهرة المحيطة بنواة المريخ أمرًا مهمًا لأنه لم يتم ملاحظتها في البنية الداخلية للأرض. يوفر هذا الاختلاف رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي المتميز للمريخ والعمليات التطورية.

3. ماذا يعني الحجم الأصغر لنواة المريخ؟

يشير الحجم الأصغر لنواة المريخ، بالإضافة إلى كتلته غير المتغيرة، إلى كثافة أعلى. وهذا يعني أن النواة تحتوي على عناصر ضوئية أقل مما كان مقدرا سابقا. يتوافق الحجم الأصغر والكثافة الأعلى مع سيناريوهات تكوين الكوكب النموذجية.

4. ماذا يخبرنا تكوين نواة المريخ عن تكوينه؟

يشير الوجود الكبير للعناصر الضوئية في قلب المريخ إلى تكوين مبكر، ربما خلال الوقت الذي كانت فيه الشمس لا تزال محاطة بغاز السديم. وهذا يوفر أدلة حول التاريخ المبكر للكوكب وتراكم العناصر الخفيفة في قلبه.

5. كيف يمكن أن تساعدنا دراسة البيانات الزلزالية في فهم باطن المريخ؟

تسمح البيانات الزلزالية التي تم جمعها من المريخ للعلماء بتحليل البنية الداخلية للكوكب وتكوينه. ومن خلال دراسة خصائص الزلازل المريخية ودمجها مع عمليات المحاكاة، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول الأعمال الداخلية للكوكب الأحمر وعملياته الجيولوجية.