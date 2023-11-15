يكشف المريخ عن جوه الأخضر المتوهج: رؤى من مهمة TGO

توصل العلماء الذين يعملون مع مركبة ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى اكتشاف رائد: ينبعث الغلاف الجوي للمريخ من وهج أخضر ساحر. وقد لوحظت هذه الظاهرة الجذابة، المعروفة باسم توهج الهواء، لأول مرة على الإطلاق في طيف الضوء المرئي. وعلى الرغم من وجود التوهج الهوائي على الأرض أيضًا، إلا أنه يختلف عن الأضواء الشمالية المذهلة، ويشمل أسبابًا وخصائص مختلفة.

ينشأ التوهج الهوائي من اتحاد ذرتي أكسجين لتكوين جزيء أكسجين، وهي عملية واضحة بشكل خاص على ارتفاع 31 ميلاً (50 كم) فوق سطح الكوكب. وبالمقارنة، فإن الشفق القطبي الساحر الذي يزين سماء الأرض ينشأ عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع مجالنا المغناطيسي.

على الرغم من أن العلماء تكهنوا بشأن التوهج الهوائي على المريخ منذ حوالي أربعة عقود، إلا أن التأكيد الأولي حدث قبل عقد من الزمن فقط عندما اكتشف المسبار مارس إكسبريس، الذي أطلقته أيضًا وكالة الفضاء الأوروبية، هذه الظاهرة في طيف الأشعة تحت الحمراء. في الآونة الأخيرة، في عام 2020، شهد الباحثون توهجًا هوائيًا في الضوء المرئي أثناء نهار المريخ. والآن، ولأول مرة، مكّن المسبار ExoMars Trace Gas Orbiter العلماء من مراقبة الوهج الليلي الساحر للمريخ.

تحمل هذه النتائج غير المتوقعة أهمية هائلة للمشاريع المستقبلية على الكوكب الأحمر. أعرب جان كلود جيرار، عالم الكواكب من ULiège، عن حماسه قائلاً: "هذه الملاحظات الجديدة غير متوقعة ومثيرة للاهتمام بالنسبة للرحلات المستقبلية إلى الكوكب الأحمر. إن شدة التوهج الليلي في المناطق القطبية كبيرة لدرجة أن الأدوات البسيطة وغير المكلفة نسبيًا الموجودة في مدار المريخ يمكنها رسم ومراقبة التدفقات الجوية. يمكن لمهمة وكالة الفضاء الأوروبية المستقبلية أن تحمل كاميرا للتصوير العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانبعاث كثيف بدرجة كافية بحيث يمكن ملاحظته خلال الليل القطبي من قبل رواد الفضاء المستقبليين في المدار أو من أرض المريخ.

إن استكشاف التوهج الليلي للمريخ، وهو جانب مستمر من مهمة TGO، يوفر للعلماء معلومات قيمة عن العمليات الجوية للكوكب الأحمر. ومن خلال استشعار هذه الانبعاثات عن بعد، يمكن للباحثين كشف تركيبة وديناميكيات الغلاف الجوي العلوي للمريخ، والذي يقع على ارتفاع يتراوح بين 40 و80 كيلومترًا (25 إلى 50 ميلًا) فوق سطح الكوكب. وبما أن هذه المنطقة لا تزال غير قابلة للوصول إلى تقنيات القياس المباشر باستخدام الأقمار الصناعية، فإن دراسة التوهج الجوي توفر فرصة فريدة لكشف أسرارها.

علاوة على ذلك، فإن دراسة الغلاف الجوي للمريخ تعزز تصميم المركبات الفضائية المستقبلية المتجهة إلى الكوكب الأحمر. إن الفهم الأعمق لكثافة الغلاف الجوي يساعد مخططي المهام في بناء أقمار صناعية قادرة على تحمل السحب الجوي الذي يتم مواجهته أثناء المدار أو في تصميم مظلات فعالة لتوصيل الحمولات إلى سطح المريخ.

تم نشر النتائج الرائعة التي كشفت عنها مهمة TGO، والتي تسلط الضوء على الغلاف الجوي المتوهج للمريخ، في مجلة Nature Astronomy المرموقة في 9 نوفمبر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو توهج الهواء؟

التوهج الهوائي هو ظاهرة طبيعية يصدر فيها الغلاف الجوي للأرض أو لكوكب آخر وهجًا خافتًا من الضوء. ويحدث ذلك عندما تتحد ذرتان من الأكسجين لتكوين جزيء أكسجين على ارتفاعات عالية.

ما الذي يسبب الوهج الهوائي على المريخ؟

ينجم التوهج الهوائي على المريخ عن نفس العملية التي تحدث على الأرض، حيث تتحد ذرتان من الأكسجين لتكوين جزيء أكسجين.

ما هو الفرق بين توهج الهواء والشفق؟

في حين أن كلا من التوهج الهوائي والشفق القطبي ينطويان على انبعاث الضوء في الغلاف الجوي، إلا أن لهما أسباب وخصائص مختلفة. يحدث توهج الهواء بسبب اتحاد ذرات الأكسجين، بينما ينتج الشفق القطبي عن التفاعل بين الجسيمات المشحونة من الشمس والمجال المغناطيسي للأرض.

ما أهمية دراسة الغلاف الجوي للمريخ؟

توفر دراسة الغلاف الجوي للمريخ رؤى قيمة حول تكوينه وديناميكياته وكثافته. تعتبر هذه المعرفة ضرورية لتصميم المركبات الفضائية والبعثات المستقبلية إلى الكوكب الأحمر، مما يضمن نجاح ملاحتها وتشغيلها.