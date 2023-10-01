تلتقط Mars Perseverance Rover صورة مذهلة من كاميرا Mastcam-Z

التقطت مركبة Mars Perseverance، في مهمتها المستمرة على الكوكب الأحمر، صورة آسرة تم اختيارها لتكون "صورة الأسبوع" للأسبوع 136 من 17 إلى 23 سبتمبر 2023. تم التقاط الصورة بواسطة الكاميرا الرئيسية اليمنى للمركبة - كاميرا Z، والتي تقع عالياً على سارية الروبوت المستكشف.

تم التقاط هذه الصورة بالذات في 17 سبتمبر 2023، بالتوقيت الشمسي المحلي وهو الساعة 07:10:00. وتُظهر الصورة الجذابة التضاريس الصخرية لكوكب المريخ، مما يوفر لمحة عن المناظر الطبيعية الرائعة للكوكب.

تعد كاميرا Mastcam-Z مكونًا رئيسيًا في مركبة Perseverance، حيث توفر صورًا تفصيلية للمريخ بينما تستمر المركبة في استكشاف المناطق المحيطة بها. تتيح هذه الكاميرا، المجهزة بقدرات تصوير متقدمة، للعلماء عند عودتهم إلى الأرض فهم السمات الجيولوجية وتكوين سطح المريخ بشكل أفضل.

كانت المركبة الفضائية Mars Perseverance في مهمة للبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة، ودراسة مناخ الكوكب وجيولوجيته، وجمع وتخزين العينات للعودة المستقبلية إلى الأرض، وتمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للمريخ. وتلعب الأدوات العلمية المتقدمة للمركبة، بما في ذلك كاميرا Mastcam-Z، دورًا حاسمًا في نجاح هذه المهمة.

تعد هذه الصورة الجذابة بمثابة تذكير بالإنجازات المذهلة والاكتشافات المستمرة التي تقوم بها مركبة المثابرة على المريخ. ومن خلال الصور الاستثنائية وجمع البيانات، تواصل المركبة تقديم رؤى قيمة حول تاريخ الكوكب الأحمر وإمكاناته لدعم الحياة.

مصادر:

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/جامعة ولاية أريزونا (حقوق الصورة)

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء