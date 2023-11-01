دراسة جديدة تكشف عن شبكة نهرية قديمة واسعة النطاق على المريخ

ألقت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا (ولاية بنسلفانيا) ضوءا جديدا على وجود الأنهار على كوكب المريخ. وخلافا للافتراضات السابقة، تشير الدراسة إلى أن المريخ كان لديه شبكة من الأنهار أكثر اتساعا مما كان يعتقد في البداية. استندت النتائج إلى البيانات التي تم جمعها من المركبة الفضائية Curiosity في منطقة Gale Crater.

تقليديًا، اكتشف العلماء بقايا أنهار المريخ من خلال ميزات يمكن تحديدها مثل مجاري الأنهار القديمة والتلال النهرية. ومع ذلك، تقدم دراسة ولاية بنسلفانيا نوعًا فريدًا من سمات التآكل تسمى تشكيلات المقعد والأنف، والتي تمت ملاحظتها بشكل أساسي داخل الحفر. تتكون هذه التشكيلات من مقاعد طويلة وضيقة مصحوبة بحواف مبتورة تعرف بالأنوف.

ومن خلال استخدام النماذج العددية التي تحاكي عمليات التآكل على مدى مليارات السنين، اكتشف الباحثون أن هذه التكوينات ذات المقعد والأنف كانت على الأرجح رواسب نهرية. وقد دعم التحليل المقارن لطبقات المريخ والأرض هذه الفرضية، حيث كشف عن سمات مماثلة على كلا الكوكبين.

ما الذي يجعل هذه التكوينات التآكلية سائدة في الفوهات؟ تكمن الإجابة في هيمنة تآكل الرياح على المريخ، والذي يتأثر في المقام الأول بالتضاريس الفريدة للفوهات، مما يؤدي إلى توجيه الرياح في اتجاهات محددة. من خلال تعديل نماذج الكمبيوتر لدمج التآكل الاتجاهي الناجم عن الرياح في الحفر، تمكن الباحثون من إنشاء تشكيلات المقعد والأنف بدلاً من التلال النهرية التقليدية.

الآثار المترتبة على هذه الدراسة كبيرة. فهو لا يوسع فهمنا للتاريخ الجيولوجي للمريخ فحسب، بل يزيد أيضًا من احتمال وجود رواسب أنهار غير مكتشفة موجودة في جميع أنحاء الكوكب. ويشير بنجامين كارديناس، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المساعد في علوم الأرض في ولاية بنسلفانيا، إلى أن هذا يشير إلى أن قسمًا أكبر من السجل الرسوبي للمريخ ربما يكون قد تشكل بواسطة الأنهار خلال فترة يحتمل أن تكون صالحة للسكن.

إن وجود الأنهار على المريخ يطرح السؤال: هل كان من الممكن أن تدعم الحياة؟ يقترح كارديناس أن الممرات النهرية على المريخ ربما لعبت أدوارًا مماثلة لتلك الموجودة على الأرض، حيث حافظت على الظروف المناسبة للحياة وتسهيل الدورات الأساسية المختلفة. ترسم الأدلة المكتشفة حديثًا على وجود أنهار قديمة واسعة النطاق على سطح المريخ صورة أكثر تفاؤلاً لإمكانيات الكوكب في الحفاظ على الحياة في الماضي.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تمكن الباحثون من التعرف على شبكة الأنهار القديمة الواسعة على المريخ؟

ج: استخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها من المركبة الفضائية كيوريوسيتي وأجروا عمليات محاكاة رقمية لعمليات التآكل على المريخ، ومقارنتها بطبقات الأرض.

س: ما هي تشكيلات مقاعد البدلاء والأنف؟

ج: تتكون تشكيلات المقعد والأنف من مقاعد طويلة وضيقة مصحوبة بحواف مبتورة تسمى الأنوف. إنها سمات تآكلية مرتبطة برواسب الأنهار القديمة.

س: لماذا تنتشر تشكيلات المقعد والأنف في الحفر؟

ج: تعمل تضاريس الحفر على سطح المريخ على توجيه التعرية بفعل الرياح، مما يجعل بيئات الحفر مواتية لتكوين معالم المقعد والأنف.

س: ما هي الآثار المترتبة على الدراسة؟

ج: تشير الدراسة إلى وجود رواسب نهرية غير مكتشفة على المريخ وتوسع فهمنا للتاريخ الجيولوجي للكوكب.

س: هل كانت أنهار المريخ تدعم الحياة؟

ج: يقترح الباحثون أن ممرات الأنهار على المريخ ربما لعبت أدوارًا مشابهة لتلك التي على الأرض، مما جعل من الممكن دعم الحياة عليها.