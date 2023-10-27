رؤى جديدة حول جوهر المريخ كشفت عنها الدراسات الحديثة

ألقت الدراسات الحديثة التي أجرتها فرق البحث في الجامعة السويسرية ETH Zürich وجامعة Paris Cité ضوءًا جديدًا على قلب المريخ، متحدية المفاهيم السابقة حول تكوينه وبنيته. تم إطلاق مشروع InSight lander للتجربة الزلزالية للبنية الداخلية (SEIS) التابع لناسا في عام 2016، وقد قدم بيانات قيمة في عام 2021، مما يشير إلى أن قلب المريخ محاط بطبقة من الصخور المنصهرة وهو أصغر مما كان يعتقد سابقًا.

في السابق، كان العلماء في حيرة من أمرهم إزاء اكتشاف عدد أكبر من العناصر الأخف وزنا، مثل الكبريت والكربون والأكسجين والهيدروجين، في قلب المريخ مما اقترحته نظريات تاريخ تكوين الكوكب. ومع ذلك، فإن الدراسات الجديدة، التي نشرت في مجلة Nature، تقدم تفسيرا بديلا. يقترحون أن نواة الحديد السائل للمريخ مغطاة فعليًا بطبقة يبلغ طولها 150 كيلومترًا من صخور السيليكات شبه المنصهرة. بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الدراسات إلى نصف قطر أساسي أصغر وكثافة أعلى مقارنةً بنتائج InSight السابقة. تتوافق هذه النتائج بشكل وثيق مع ما هو معروف عن التركيب الكيميائي للمريخ.

ومن خلال تحليل البيانات الزلزالية من مهمة إنسايت، توصلت فرق البحث إلى استنتاجات مماثلة. اتفق الفريقان على أن نواة المريخ من الحديد والنيكل السائل تمتد إلى منتصف المسافة فقط إلى سطح الكوكب. كما حددوا طبقة الصخور المنصهرة باستخدام ثلاث إشارات زلزالية أولية. تجتاز الموجات الزلزالية الطولية، أو موجات P، الجزء السفلي من وشاح المريخ ولكنها لا تنتشر في القلب. في الوقت نفسه، تنتشر الموجات الزلزالية المستعرضة، المعروفة باسم موجات S، المنبعثة من الزلازل المريخية القريبة من مركبة الهبوط، عبر المناطق الوسطى والعليا من الوشاح، مما يشير إلى حالة صلبة أكثر برودة. علاوة على ذلك، فإن الأدلة على انعكاسات موجات S من أعلى الطبقة المنصهرة تؤكد طبيعتها الصلبة.

توفر هذه النتائج الجديدة رؤى قيمة حول بنية المريخ الأساسية والوشاح. إن الجمع بين الملاحظات الزلزالية ومعرفة تكوين الكواكب الأرضية وتطورها، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بحجم الكواكب وشكلها ودورانها ومجال الجاذبية، يقدم وجهات نظر قيمة حول التاريخ الجيولوجي للمريخ وديناميكياته المستقبلية. لا يعزز البحث فهمنا للمريخ فحسب، بل يوفر أيضًا سياقًا أساسيًا لفهم الكواكب الأرضية مثل الأرض.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الدراسات تقدم لقطات إقليمية للمريخ، ومن الضروري إجراء المزيد من التحقيقات في مواقع مختلفة للحصول على فهم أكثر شمولاً لباطن الكوكب. ولا توجد حاليًا خطط لوكالات الفضاء للقيام بمهام من شأنها توفير بيانات إضافية لتوضيح هذا الأمر. ومع ذلك، فإن هذه الدراسات الحديثة تمثل تقدمًا كبيرًا في كشف أسرار جوهر المريخ.