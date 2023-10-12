تسجل مروحية Ingenuity Mars التابعة لناسا رقماً قياسياً جديداً في السرعة في الرحلة الثانية والستين

حددت وكالة ناسا الرحلة الثانية والستين لطائرة الهليكوبتر Ingenuity Mars بهدف تحقيق رقم قياسي جديد في سرعة الطائرات العمودية على المريخ. كان من المقرر في الأصل أن يتم تنفيذ خمس رحلات فقط كعرض للتكنولوجيا، وقد تجاوزت طائرة Ingenuity التوقعات وتواصل الطيران.

وفي رحلتها القادمة، ستصعد Ingenuity إلى ارتفاع 18 مترًا وتقطع مسافة 268 مترًا خلال 119.3 ثانية، وتبلغ سرعتها المستهدفة عشرة أمتار في الثانية. وصلت الرحلة السابقة، الرحلة 60، إلى سرعة قصوى قدرها 8 م/ث. ومع ذلك، من المتوقع أن تتجاوز الرحلة 62 هذا الرقم القياسي، وفقًا للبيانات التي حللتها The Register.

ومن حيث المسافة المقطوعة والمدة، ستحتل الرحلة 62 المرتبة 24 و34 على التوالي. كان أحدث إنجاز لشركة Ingenuity هو تحقيق ارتفاع قياسي بلغ 24 مترًا على متن الرحلة 61 في أكتوبر 2023.

ومن الجدير بالذكر أن أداء Ingenuity كان رائعًا بالنظر إلى أن مهمتها الأصلية كان من المقرر أن تنتهي منذ أكثر من عامين. ومن خلال العمل في بيئة المريخ المليئة بالتحديات، يعد نجاح Ingenuity المستمر بمثابة شهادة على براعة المهندسين والعلماء الذين يقفون وراء المشروع.

والجدير بالذكر أن محاولة Ingenuity لتسجيل السرعة تتزامن مع رقم قياسي آخر للسرعة سجلته مركبة Perseverance Rover التابعة لناسا، والتي قطعت مؤخرًا 347.7 مترًا في يوم واحد دون تدخل بشري.

بالنسبة لرحلتها القادمة، ستقلع Ingenuity وتهبط في Airfield Tau، مع أهداف تشمل تصوير الأهداف العلمية وتوسيع غلاف الرحلة. يعد النجاح المستمر لـ Ingenuity بمثابة مصدر إلهام ويعرض الإنجازات المذهلة التي تم تحقيقها في استكشاف المريخ.