أودية المريخ المذهلة: استكشاف بصري

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مقطع فيديو مذهلًا يعرض جزءًا من Noctis Labyrinthus على كوكب المريخ، وهو نظام هائل من الوديان العميقة المترامية الأطراف على مسافة حوالي 740 ميلًا (1,190 كيلومترًا)، أي ما يعادل طول إيطاليا.

تكشف الرسوم المتحركة للجسر، التي تم تجميعها باستخدام الصور التي جمعتها مركبة الفضاء Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وكاميراتها الاستريو عالية الدقة (HSRC)، عن منظر طبيعي يختلف بشكل واضح عن مناطق أخرى من المريخ، مثل Jezero Crater المسطحة نسبيًا والتي يتم استكشافها حاليًا بواسطة مركبة ناسا المثابرة في البحث. آثار الحياة الميكروبية القديمة.

يقدم الفيديو رؤية بانورامية للتضاريس الرائعة، حيث يُظهر "graben" المميزة - وهي أجزاء من قشرة المريخ التي تراجعت بالنسبة إلى المناطق المحيطة بها. يصل عرض الأخاديد والوديان المرئية في الصور إلى 18.6 ميلًا (30 كيلومترًا) وعمق 3.7 ميلًا (6 كيلومترات).

نشأت هذه الميزات من النشاط البركاني المكثف في منطقة ثارسيس القريبة، مما تسبب في رفع أجزاء كبيرة من قشرة المريخ وتمددها وتعرضها للضغط التكتوني. ونتيجة لذلك، ضعفت القشرة وظهرت العيوب وانحسرت. تمثل أعلى الهضاب الموضحة في الفيديو مستوى السطح الأصلي قبل تآكل الأجزاء.

ويكشف الفيديو أيضًا عن انهيارات أرضية عملاقة تغطي منحدرات الوادي وأرضياته، مما يسلط الضوء على القوى الهائلة التي تشكل المشهد الطبيعي المريخي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة حقول الكثبان الرملية الكبيرة التي تكونت بفعل الرمال التي تحملها رياح المريخ في اتجاهات مختلفة على طول منحدرات الوادي.

ظلت المركبة الفضائية Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تدور بجدية حول الكوكب الأحمر على مدار العقدين الماضيين، حيث قامت بتنفيذ مجموعة واسعة من التحقيقات العلمية. وتشمل مهامها تصوير سطح المريخ، ورسم خرائط لتركيبته المعدنية، وتحليل ظروفه الجوية. علاوة على ذلك، كانت المركبة الفضائية تغوص تحت القشرة لاستكشاف التفاعلات بين الظواهر المختلفة داخل بيئة المريخ.

يجمع التصور المعروض في الفيديو بين صور Mars Express والبيانات الطبوغرافية المستمدة من نموذج التضاريس الرقمي، مما يؤدي إلى تمثيل ثلاثي الأبعاد رائع وغامر للمناظر الطبيعية للمريخ.

المصادر: وكالة الفضاء الأوروبية