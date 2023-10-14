أعجوبة المريخ: Noctis Labyrinthus تم الكشف عنها بواسطة Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية

كشفت المركبة الفضائية Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية عن تصور مذهل لأحد أكثر المواقع الرائعة على الكوكب الأحمر، Noctis Labyrinthus أو "متاهة الليل". ومن خلال الجمع بين العديد من الصور التي التقطتها كاميراتها، تم إنشاء رسوم متحركة مذهلة تعرض هذه المنطقة الاستثنائية.

تتميز Noctis Labyrinthus بمجموعة معقدة من الأخاديد العميقة والوديان ذات الجدران شديدة الانحدار. هذه السمات المميزة هي نتيجة للأنشطة التكتونية والبركانية للمريخ مع مرور الوقت. تمتد هذه المنطقة المعقدة لمسافة 1,190 كيلومترًا تقريبًا، أي ما يعادل تقريبًا طول دولة إيطاليا بأكملها.

أصبحت هذه المنطقة الجذابة ذات أهمية كبيرة لعلماء الكواكب والجيولوجيين لأنها تقدم رؤى حيوية حول التاريخ الجيولوجي والعمليات التي شكلت سطح المريخ. تشير الأدلة إلى أن Noctis Labyrinthus شهدت تدفق الحمم البركانية ووجود بحيرات مائية حتى العصور الجيولوجية الحديثة نسبيًا.

يعد التصور الذي يقدمه Mars Express بمثابة أداة قوية لمساعدة الباحثين على فهم الظواهر الجيولوجية المعقدة التي حدثت على المريخ. من خلال تجميع آلاف الصور، يمكن للعلماء استكشاف تكوين الأخاديد والتحقيق في الآثار المحتملة على قابلية الكوكب للسكن في الماضي.

بشكل عام، تساهم المراقبة التفصيلية لـ Noctis Labyrinthus باستخدام المركبة الفضائية Mars Express بشكل كبير في فهمنا للمناظر الطبيعية للمريخ. إنه بمثابة تذكير بالعجائب الآسرة التي تنتظر الاستكشاف والدور الذي لا يقدر بثمن الذي تلعبه البعثات الفضائية في كشف أسرار كوكبنا المجاور.

التعاريف:

1. Noctis Labyrinthus: منطقة رائعة على سطح المريخ تتميز بالوديان العميقة والوديان التي تشكلت من خلال الأنشطة التكتونية والبركانية.

2. مارس إكسبرس: المركبة الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية والتي تدور حول المريخ منذ عام 2003.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)