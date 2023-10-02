ناسا كيوريوسيتي روفر تستكشف جيديز فاليس ريدج على المريخ

نجحت المركبة الفضائية Curiosity Mars التابعة لناسا في الوصول إلى Gediz Vallis Ridge، وهو التكوين الذي كان الفريق العلمي للمهمة حريصًا على استكشافه. استخدم الفريق البرنامج المخصص للمركبة لإنشاء عرض ثلاثي الأبعاد للتلال، وقدر ارتفاعه بحوالي 3 قدمًا (70 مترًا).

أمضت كيوريوسيتي فترة 11 يومًا، من 14 إلى 25 أغسطس، في استكشاف التلال قبل مواصلة رحلتها إلى أعلى جبل شارب، حيث ظلت تصعد بشكل مطرد منذ عام 2014. ويركز فريق المركبة الآن على إيجاد طريق إلى الجانب الأيسر من الجبل. قناة مرئية في الجزء العلوي من العرض ثلاثي الأبعاد.

يعد استكشاف Gediz Vallis Ridge ذا أهمية كبيرة للعلماء لأنه يقدم رؤى جيولوجية قيمة للمناظر الطبيعية للمريخ. ومن خلال دراسة التلال، يأمل الباحثون في الحصول على فهم أفضل للعمليات الجيولوجية التي شكلت المريخ وتاريخه.

إن قدرة كيوريوسيتي على التنقل واستكشاف مثل هذه التكوينات أصبحت ممكنة بفضل برمجياتها المتقدمة وهندستها القوية. وقد تم تجهيز المركبة بأدوات وأدوات متطورة لتحليل ودراسة سطح المريخ، مما يوفر بيانات مهمة لمزيد من البحث.

يعد الاستكشاف الناجح لـ Gediz Vallis Ridge علامة فارقة أخرى في مهمة Curiosity المستمرة على المريخ. وبينما تستمر المركبة في الصعود إلى جبل شارب، يتوقع العلماء بفارغ الصبر الاكتشافات التي تنتظرنا. ستساهم البيانات التي تم جمعها بواسطة كيوريوسيتي في فهمنا لكوكب المريخ وإمكاناته للسكن في الماضي أو الحاضر.

مصادر:

- ناسا