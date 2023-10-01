النفايات البلاستيكية البحرية: وسيلة لمقاومة مضادات الميكروبات

لا تعد النفايات البلاستيكية البحرية ضارة بالبيئة فحسب، بل قد تساهم أيضًا في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (AMR). تجد البكتيريا التي يتم تصريفها في المحيطات من خلال مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي بيئة مناسبة لتزدهر على الأغشية الحيوية التي تتشكل على النفايات البلاستيكية.

وفقاً لجونهيلد هاجسكال، عالم أبحاث كبير في معهد العلوم النرويجي SINTEF، فإن البكتيريا الموجودة في مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي تشكل أغشية حيوية على الأسطح البلاستيكية في البحر. تعمل هذه الأغشية الحيوية كحاضنات لمقاومة مضادات الميكروبات، حيث تتبادل البكتيريا العناصر الجينية عند جمعها بأعداد كبيرة. يتيح هذا التبادل انتشار خصائص المقاومة بين البكتيريا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي مياه الصرف الصحي على بقايا كيميائية ومضادات للميكروبات، في حين أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك يمكن أن تؤثر على تطور مقاومة البكتيريا. في ضوء هذه المخاوف، أطلق الباحثون في SINTEF، بالتعاون مع NTNU وجامعة ثيساليا في اليونان، مشروع PlastiSpread. يهدف هذا المشروع إلى دراسة مدى انتشار مقاومة مضادات الميكروبات من خلال النفايات البلاستيكية البحرية.

سيتم إجراء البحث في تروندهايم بالنرويج بالتعاون مع بلدية تروندهايم ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المحلية. ولتقديم منظور عالمي، سيتم إجراء دراسة مماثلة في اليونان، حيث يبلغ معدل استخدام المضادات الحيوية ضعف نظيره في النرويج.

بميزانية قدرها 12 مليون كرونة نرويجية، سيتم تمويل مشروع PlastiSpread من قبل مجلس الأبحاث النرويجي وبتنسيق من NTNU. سوف تعمل SINTEF كشريك في المشروع. ومن المقرر إجراء الدراسة في الفترة ما بين يوليو 2023 ويوليو 2027، سعياً لتسليط الضوء على العلاقة بين النفايات البلاستيكية البحرية وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

مصادر:

- المعهد النرويجي للعلوم SINTEF

– مجلس البحوث النرويجي