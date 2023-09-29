العلاقة المحتملة بين النفايات البلاستيكية البحرية ومقاومة مضادات الميكروبات

يمكن أن تكون النفايات البلاستيكية البحرية عاملاً مساهماً في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) من البكتيريا المسببة للأمراض إلى المحار أو البشر الذين يمارسون الأنشطة الترفيهية المائية، وفقًا لباحثين من SINTEF وNTNU وجامعة ثيساليا. تميل البكتيريا الموجودة في مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي إلى تكوين أغشية حيوية على الأسطح البلاستيكية في المحيط. تعمل هذه الأغشية الحيوية كحاضنات لمقاومة مضادات الميكروبات، حيث تتبادل البكتيريا العناصر الجينية عند جمعها بكميات كبيرة. إن وجود بقايا مضادات الميكروبات والمواد الكيميائية في مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى بعض المواد الكيميائية في المواد البلاستيكية نفسها، قد يؤثر أيضًا على تطور المقاومة البكتيرية.

يخطط الباحثون للتحقيق في حجم هذه المشكلة من خلال مشروع يسمى PlastiSpread. سيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي تبلغ ميزانيته 12 مليون كرونة نرويجية، في الفترة ما بين يوليو 2023 ويوليو 2027. ويتم تمويله من قبل مجلس الأبحاث النرويجي وبتنسيق من NTNU، مع SINTEF كشريك في المشروع. سيتم إجراء الجزء النرويجي من الدراسة في تروندهايم بالتعاون مع البلدية المحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. كما سيتم إجراء دراسة مماثلة في اليونان، حيث يبلغ معدل استخدام المضادات الحيوية ضعف ما هو عليه في النرويج، لتوفير منظور عالمي.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالنفايات البلاستيكية البحرية وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات. ومن خلال فهم الآليات الكامنة وراء هذه الظاهرة، يأمل العلماء في تطوير استراتيجيات للتخفيف من تأثيرها وحماية البيئة وصحة الإنسان. تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لحلول شاملة لإدارة النفايات وتؤكد على أهمية الحد من التلوث البلاستيكي في محيطاتنا.

مصادر:

– أخبار الجوزاء