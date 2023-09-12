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تم تعيين رائد الفضاء ماركوس واندت من وكالة الفضاء الأوروبية في مهمة اكسيوم 3

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
تم تعيين رائد الفضاء ماركوس واندت من وكالة الفضاء الأوروبية في مهمة اكسيوم 3

تم اختيار رائد الفضاء في مشروع وكالة الفضاء الأوروبية ماركوس واندت من السويد للسفر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن مهمة أكسيوم 3 (Ax-3) في يناير 2024. وتدعم المهمة، التي تسمى مونين، وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الوطنية السويدية ( SNSA). سيعمل ماركوس كأخصائي مهمة تحت قيادة مايكل لوبيز-أليجريا، كبير رواد الفضاء في شركة أكسيوم سبيس، والذي يمثل كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا كمواطنين مزدوجي الجنسية.

ستكون مهمة Ax-3 أول مهمة تجارية لرحلات الفضاء البشرية مع رائد فضاء ترعاه وكالة الفضاء الأوروبية. وهذا يسلط الضوء على دعم وكالة الفضاء الأوروبية لجيل جديد من مستكشفي الفضاء الذين يستخدمون الوصول التجاري إلى الفضاء لتغذية الاقتصاد الأوروبي وتطوير المعرفة خارج الأرض.

يشمل أفراد الطاقم الآخرون لمهمة Ax-3 والتر فيلادي، وهو عقيد وطيار في القوات الجوية الإيطالية، وأخصائي المهمة ألبير جيزيرافسي من تركيا. يتمتع جميع أفراد الطاقم الثلاثة بخبرة طيران واسعة النطاق وقد خدموا في القوات الجوية لبلادهم.

تُظهر مشاركة وكالة الفضاء الأوروبية في هذه المهمة التزام الوكالة بدعم الدول الأعضاء فيها وتعزيز المهام السريعة وقصيرة المدة التي تولد علومًا جيدة وتوعية وتعليمًا وفوائد للحياة على الأرض. من المتوقع أن تكون مهمة Ax-3 تحويلية، مما يضع الدول الأوروبية في مكانة رائدة في صناعة الفضاء التجارية الناشئة.

سيطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 Ax-3 على متن مركبة فضائية SpaceX Crew Dragon من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. بمجرد الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، سيقضي ماركوس ما يصل إلى 14 يومًا في إجراء أبحاث الجاذبية الصغرى والأنشطة التعليمية.

يخضع ماركوس حاليًا لبرنامج تدريبي صارم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان للتحضير للمهمة. ويمكن متابعة رحلته على مدونة الاستكشاف التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وX، وInstagram.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وشركة اكسيوم سبيس

By مامفو بريشيا

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