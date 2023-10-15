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يرسم الباحثون خريطة للمفاتيح الجينية في أنواع مختلفة من خلايا الدماغ وارتباطها بالاضطرابات العصبية والنفسية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 15، 2023
يرسم الباحثون خريطة للمفاتيح الجينية في أنواع مختلفة من خلايا الدماغ وارتباطها بالاضطرابات العصبية والنفسية

حقق باحثون من جامعة كاليفورنيا سان دييغو تقدمًا كبيرًا في فهم تعقيدات الدماغ البشري من خلال رسم خرائط مفاتيح الجينات في أنواع مختلفة من خلايا الدماغ. وفي جهد واسع النطاق، قاموا بتحليل أكثر من مليون خلية دماغية بشرية وحددوا 107 أنواع فرعية مختلفة من خلايا الدماغ. يهدف هذا البحث، وهو جزء من مبادرة BRAIN، إلى تحسين فهمنا للروابط بين أنواع الخلايا والاضطرابات العصبية والنفسية.

يعد رسم أنواع مختلفة من الخلايا في الدماغ وفهم وظائفها أمرًا بالغ الأهمية لاكتشاف علاجات جديدة يمكن أن تستهدف على وجه التحديد أنواع الخلايا الفردية ذات الصلة بأمراض معينة. ومن خلال تحليل عدد كبير من خلايا الدماغ، تمكن الباحثون من ربط جوانب محددة من البيولوجيا الجزيئية بمجموعة واسعة من الأمراض العصبية والنفسية، بما في ذلك الفصام، والاضطراب ثنائي القطب، ومرض الزهايمر، والاكتئاب الشديد.

ولزيادة تعزيز النتائج التي توصلوا إليها، استخدم الباحثون أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) للتنبؤ بآثار متغيرات جينية محددة عالية الخطورة. وقد سمح لهم هذا النهج بالتنبؤ بكيفية تأثير اختلافات تسلسل الحمض النووي على تنظيم الجينات والمساهمة في الإصابة بالمرض. ومن خلال فهم هذه الآليات، يمكن للباحثين تطوير علاجات مستهدفة لمختلف الاضطرابات العصبية والنفسية.

في حين أن هذا البحث يقدم رؤى رائدة حول الدماغ البشري وأمراضه، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لاكتشافه. تهدف الأبحاث الجارية في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، إلى دراسة الخلايا من أدمغة بشرية متعددة والتحقيق في كيفية تغير الدماغ أثناء النمو ومع الأمراض. سيساهم هذا التحليل المتعمق لخلايا الدماغ في فهم أفضل للبيولوجيا الكامنة وراء الاضطرابات العصبية والنفسية، وربما يؤدي إلى طرق جديدة لإعادة التأهيل.

تم نشر الدراسة المشار إليها في مجلة Science وتساهم في مبادرة BRAIN التابعة للمعهد الوطني للصحة، والتي تسعى إلى إحداث ثورة في فهمنا لدماغ الثدييات من خلال تطوير تقنيات عصبية جديدة لتوصيف أنواع الخلايا العصبية.

المراجع:
- "أطلس مقارن لإمكانية الوصول إلى الكروماتين أحادي الخلية في الدماغ البشري" بقلم يانغ إريك لي، وسيباستيان بريسل، ومايكل ميلر، وآخرون. (علوم)
– مبادرة BRAIN (المعهد الوطني للصحة)

By فيكي ستافروبولو

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