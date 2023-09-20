العلاقة بين حجم الخلية وعددها عبر جسم الإنسان

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة PNAS الضوء على العلاقة بين حجم الخلية وعددها في جسم الإنسان. وقام الباحثون بتجميع بيانات عن أحجام الخلايا من أكثر من 1,500 مصدر، وحددوا حوالي 400 نوع فريد من الخلايا موزعة على 60 نظامًا نسيجيًا. واستخدموا هذه البيانات لإنشاء رؤية شاملة للمعلمات لجميع أنواع الخلايا البشرية الرئيسية.

وكشفت الدراسة أن أحجام الخلايا تظل ثابتة بين الجنسين والأعمار، مع وجود اختلافات في عدد الخلايا. على سبيل المثال، أظهر النموذج الذكري أن خلايا الدم تزن حوالي 4.7 كجم وتنقسم إلى 53 نوعًا تغطي 30 نظامًا نسيجيًا. يحتوي دماغ الذكر على ما يقرب من 88 مليار خلية عصبية وعدد مماثل من الخلايا غير العصبية.

إحدى النتائج المثيرة للاهتمام للدراسة هي العلاقة بين حجم الخلية وعددها. وقد لوحظ أنه عندما يزيد حجم الخلية، يقل عددها، والعكس صحيح. يشير هذا إلى وجود علاقة عكسية تقريبًا بين حجم الخلية وعددها.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على توزيع الكتلة الحيوية للخلية عبر أنواع الخلايا المختلفة. تساهم خلايا العضلات والدهون في الغالب في الكتلة الحيوية للخلية، في حين تهيمن الصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء على تعداد الخلايا. يقدم البحث نظرة ثاقبة لنطاق حجم الخلايا البشرية، حيث تكون خلية الدم الحمراء أصغر بمليون مرة من الخلية العضلية.

بشكل عام، تضيف هذه الدراسة إلى فهمنا للتركيب الخلوي ووظيفة الجسم البشري. وهو يوفر خط أساس كمي للأبحاث المستقبلية ويساهم في الجهود المستمرة لتحديد ملامح كل نوع من الخلايا البشرية من خلال مبادرات مثل أطلس الخلايا البشرية.

مصادر:

- "عدد الخلايا البشرية وتوزيع الحجم." بناس.