مهمة SPHEREx التابعة لناسا: رسم خرائط لأسرار الكون

من المقرر أن تُحدث مهمة SPHEREx القادمة التابعة لناسا ثورة في فهمنا للكون. ويهدف هذا التلسكوب الفضائي، المقرر إطلاقه بحلول أبريل 2025، إلى كشف أصول الماء، وتكوين المجرات، والتوسع المبكر للكون. من خلال العمل في طيف الأشعة تحت الحمراء، ستقوم SPHEREx بجمع بيانات قيمة ستكون متاحة لفريق عالمي من الباحثين.

يتشكل الآن التصميم المبتكر لـ SPHEREx، وهو يشبه بوقًا مثيرًا للإعجاب يبلغ ارتفاعه 8.5 قدمًا ويمتد عرضه 10.5 قدمًا. ويرجع مظهره الفريد إلى دروع الفوتون المخروطية الشكل، والتي يتم تجميعها حاليًا في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا. ستحمي هذه الدروع التلسكوب من الضوء الشديد والحرارة المنبعثة من الشمس والأرض.

يضم SPHEREx ثلاثة مخاريط متحدة المركز، وسيقوم بإجراء عمليات مسح شاملة للسماء بأكملها، على غرار مسح الجزء الداخلي من الكرة الأرضية. وستكمل المركبة الفضائية خريطتين للسماء كل عام، مما سيمكن العلماء من دراسة الظواهر الكونية بدقة غير مسبوقة.

أحد الأهداف الأساسية لمهمة SPHEREx هو التحقيق في أصل الماء والعناصر الأساسية للحياة. ومن خلال قياس وفرة الجليد المائي في السحب بين النجوم، حيث تتشكل النجوم والكواكب، يهدف العلماء إلى تسليط الضوء على أصول المكونات التي تدعم الحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم SPHEREx بتحليل الضوء الجماعي الذي تنتجه المجرات، مما يوفر رؤى مهمة حول تاريخها التطوري وتكوينها.

ومن خلال رسم خرائط لتوزيع ملايين المجرات، ستستكشف SPHEREx أيضًا عملية التوسع السريع، المعروفة باسم التضخم، والتي حدثت بعد جزء من الثانية من الانفجار الكبير. ستساهم هذه البيانات في فهمنا للكون المبكر وتطوره اللاحق.

لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، سوف يقوم SPHEREx بالكشف عن ضوء الأشعة تحت الحمراء، الذي يقع خارج الطيف المرئي. تنبعث الأشعة تحت الحمراء، والتي يشار إليها غالبًا بالإشعاع الحراري، من الأجسام الدافئة، بما في ذلك الأجرام السماوية. لضمان دقة القياسات، يجب أن تحافظ SPHEREx على درجات حرارة منخفضة للغاية، أقل من 350 درجة فهرنهايت (ناقص 210 درجة مئوية).

مع دخول مهمة SPHEREx التابعة لناسا مراحلها النهائية من الاستعدادات، يزداد الترقب للاكتشافات الرائدة التي ستحققها. بدعم من فريق عالمي من العلماء وتقنياته المتقدمة، تستعد SPHEREx لكشف أسرار الكون، مما يوفر فهمًا أعمق لأصولنا الكونية.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي مهمة SPHEREx؟

مهمة SPHEREx عبارة عن تلسكوب فضائي طورته وكالة ناسا لدراسة أصول الماء وتكوين المجرات والتوسع المبكر للكون. ويعمل في طيف الأشعة تحت الحمراء، وسيقوم بجمع البيانات التي سيتم تحليلها من قبل فريق عالمي من الباحثين.

2. ما هو الغرض من دروع الفوتون؟

تعمل دروع الفوتون على حماية تلسكوب SPHEREx من الضوء الزائد والحرارة المنبعثة من الشمس والأرض. وهي مخروطية الشكل وتتكون من طبقات من مواد خفيفة الوزن، مثل صفائح الألومنيوم وهيكل من الألومنيوم على شكل قرص العسل.

3. ما الذي سيكشفه SPHEREx عن أصول الماء؟

سوف يقوم SPHEREx بقياس وفرة الجليد المائي في السحب بين النجوم، حيث تتشكل النجوم والكواكب. ومن خلال دراسة هذه المناطق، يأمل العلماء في الكشف عن أصول الماء والمكونات الأساسية الأخرى للحياة.

4. كيف ستدرس SPHEREx تكوين المجرات؟

ستقوم SPHEREx بتحليل الضوء الجماعي الذي تنتجه المجرات لفهم تاريخها التطوري. ومن خلال قياس الضوء الصادر من ملايين المجرات وتوزيعها، يستطيع العلماء تحديد متى بدأت المجرات بالتشكل وكيف تغير تكوينها مع مرور الوقت.

5. ما هي الأفكار التي ستقدمها SPHEREx حول الكون المبكر؟

من خلال رسم خريطة لتوزيع المجرات، ستستكشف SPHEREx التوسع السريع، أو التضخم، للكون الذي حدث بعد وقت قصير من الانفجار الكبير. ستساهم هذه البيانات في فهمنا للكون المبكر وتطوره اللاحق.