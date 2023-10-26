جزيئات تشبه الببتيد موجودة في الكون: الكشف عن أصول الحياة

كشفت الإنجازات الجديدة في رسم الخرائط الرصدية عن وجود جزيئات تشبه الببتيد في الكون، مما يسلط الضوء على أصول الحياة. تم استخدام تلسكوب IRAM 30 مترًا لإجراء عمليات رصد لجزيئين رئيسيين يشبهان الببتيد، HCONH2 وCH3CONH2، داخل مجمع Sagittarius B2 (Sgr B2).

من خلال تحليل سبعة تحولات لـ HCONH2 وخمس تحولات لـ CH3CONH2، تمكن العلماء من رسم خريطة للتوزيع المكاني لهذه الجزيئات وتقدير درجة حرارة الإثارة وكثافة العمود في الغلاف الجزيئي لـ Sgr B2. تم الحصول على هذه البيانات من خلال مخططات التناوب.

تعتبر النتائج ذات أهمية خاصة لأن HCONH2 وCH3CONH2 هما أبسط جزيئين يشبهان الببتيد، ولهما ارتباط وثيق بوحدات بناء الحياة. ويشير وجود هذه الجزيئات في الكون إلى أن الظروف اللازمة لتكوين الحياة قد تكون أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا.

يكشف التحليل أن درجة حرارة إثارة HCONH2 تختلف عبر الغلاف الجزيئي لـ Sgr B2، مما يوفر نظرة ثاقبة للعمليات الكيميائية المعقدة التي تحدث في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال افتراض نفس درجة حرارة الإثارة مثل HCONH2، قام العلماء أيضًا بحساب كثافات عمود CH3CONH2.

يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للبحث في أصول الحياة، ويزود العلماء ببيانات قيمة لفهم العمليات الكيميائية التي تحدث في الكون بشكل أكبر. ومع استمرار التقدم التكنولوجي، فإن المزيد من عمليات رسم الخرائط وتحليل الجزيئات الشبيهة بالببتيد في مناطق مختلفة قد يكشف عن رؤى أكثر إثارة للاهتمام حول اللبنات الأساسية للحياة.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي الجزيئات الشبيهة بالببتيد؟

الجزيئات الشبيهة بالببتيد هي جزيئات عضوية تشبه البنية الأساسية للببتيدات، وهي مكونات أساسية للبروتينات وتلعب دورًا حاسمًا في العمليات البيولوجية.

س: كيف تم اكتشاف هذه الجزيئات الشبيهة بالببتيد؟

تم إجراء ملاحظات رسم الخرائط لـ HCONH2 وCH3CONH2 باستخدام تلسكوب IRAM 30 مترًا باتجاه مجمع Sagittarius B2 (Sgr B2). تم تحليل التحولات المختلفة لهذه الجزيئات لرسم خريطة توزيعها المكاني وتقدير درجة حرارة الإثارة وكثافة العمود.

س: ماذا يعني هذا الاكتشاف بالنسبة لأصول الحياة؟

ويشير وجود جزيئات تشبه الببتيد في الكون إلى أن الظروف اللازمة لتكوين الحياة قد تكون أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا. يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة للعمليات الكيميائية التي تحدث في الكون ويساهم في فهمنا لأصول الحياة.