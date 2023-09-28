علماء الأعصاب يرسمون خريطة للنظام البصري المعقد للزنبور الصغير

حقق علماء الأعصاب في معهد فلاتيرون في مدينة نيويورك إنجازًا رائدًا من خلال رسم خريطة للنظام البصري المبكر للدبور الطفيلي. يمتلك الدبور، المسمى Megaphragma viggianii، دماغًا صغيرًا يحتوي على 8,600 خلية فقط ولكنه قادر على القيام بسلوكيات معقدة مثل الطيران. استخدم الباحثون تقنيات التصوير المتقدمة لإعادة بناء النظام بأكمله على المستوى التشابكي، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها إعادة بناء النظام البصري بالكامل من عينة واحدة.

إن الحجم الصغير لدماغ الدبور أمر مدهش بالنظر إلى التعقيد الذي يظهره. إنه مشابه للأدمغة الأكبر حجمًا ولكنه أبسط وأصغر. لا يؤدي هذا البحث إلى تعميق فهمنا للمبادئ العصبية فحسب، بل يحمل أيضًا إمكانية تعزيز الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دراسة الأنظمة العصبية الأبسط، مثل دماغ الدبور، يأمل الباحثون في الكشف عن الآليات والقواعد التي تحكم السلوكيات المعقدة. إنهم يهدفون إلى الحصول على فهم أفضل لكيفية معالجة دماغ الدبور للمعلومات المرئية وتطبيق هذه المبادئ على أدمغة أكثر تعقيدًا مثل أدمغتنا.

كان رسم خريطة لخلايا دماغ الدبور والوصلات بينها، والتي تسمى المشابك العصبية، مهمة شاقة للغاية وكان يتعين القيام بها يدويًا في الغالب. ومع ذلك، بدأ علماء الأعصاب في تنفيذ أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع هذه العملية للدراسات المستقبلية. ومن خلال أبحاثهم، اكتشفوا رؤى جديدة حول كيفية رؤية الدبابير للمعلومات المرئية ومعالجتها.

بشكل عام، لا يسلط هذا البحث الضوء على قدرات الأدمغة الصغيرة فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للتقدم في الذكاء الاصطناعي. إن فهم مبادئ الأنظمة العصبية الأبسط يمكن أن يساعدنا في بناء أدوات ذكاء اصطناعي أفضل يمكنها محاكاة قدرات الدماغ البشري.

المصدر: مؤسسة سيمونز

التعاريف:

المستوى التشابكي – مستوى التنظيم البيولوجي الذي تتواصل فيه الخلايا العصبية مع بعضها البعض من خلال المشابك العصبية، وهي الوصلات بين الخلايا العصبية.

الذكاء الاصطناعي – محاكاة الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير والتعلم مثل البشر.

الخلايا العصبية – الخلايا المتخصصة في الجهاز العصبي التي تنقل المعلومات على شكل نبضات كهربائية.

المصادر: مؤسسة سيمونز