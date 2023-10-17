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تعرض شركة Mills CNC خلية SYNERGi Premier في معرض FANUC المفتوح

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 17، 2023
تعرض شركة Mills CNC خلية SYNERGi Premier في معرض FANUC المفتوح

تعرض شركة Mills CNC، الموزع الحصري لأدوات DN Solutions وZayer الآلية في المملكة المتحدة وأيرلندا، خلية تصنيع آلية SYNERGi Premier في حدث FANUC المفتوح الذي أقيم في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر. يسلط هذا العرض الضوء على خبرة شركة Mills CNC باعتبارها المورد الرئيسي لأنظمة الأتمتة المتقدمة لمصنعي المكونات.

تعد خلية SYNERGi Premier بمثابة حل تصنيع آلي متطور مصمم لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. فهو يدمج روبوتات FANUC والأدوات الآلية وغيرها من التقنيات المتطورة لتبسيط عمليات الإنتاج. توفر الخلية للمصنعين مرونة أكبر، مما يمكنهم من إنتاج مكونات عالية الجودة بأقل قدر من التدخل البشري.

في معرض FANUC المفتوح، تهدف شركة Mills CNC إلى إظهار قدرات وفوائد خلية SYNERGi Premier لمحترفي الصناعة وصناع القرار. ويعد هذا الحدث بمثابة منصة لعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الأتمتة والتصنيع.

لقد اكتسبت شركة Mills CNC سمعة قوية في تقديم حلول مبتكرة لصناعة التصنيع. وباعتبارها الموزع الحصري لأدوات ماكينات DN Solutions وZayer، توفر الشركة للعملاء أحدث المعدات والخدمة الاستثنائية. إن خبرتهم في أنظمة الأتمتة المتقدمة تمكن مصنعي المكونات من تحسين عملياتهم والبقاء في المقدمة في صناعة سريعة التطور.

بشكل عام، يوضح عرض خلية SYNERGi Premier في معرض FANUC المفتوح التزام شركة Mills CNC بدعم قطاع التصنيع من خلال توفير حلول الأتمتة المتطورة. من خلال تعاونها مع الشركات الرائدة في الصناعة مثل FANUC، تواصل شركة Mills CNC دفع الابتكار والكفاءة في الصناعة التحويلية.

التعاريف:
– خلية التصنيع الآلي: نظام يجمع بين تقنيات التصنيع المختلفة ومكونات الأتمتة لتحسين عمليات الإنتاج.
– الشركة المصنعة للمكونات: شركة تنتج أجزاء أو مكونات فردية لمنتجات أو أنظمة أكبر.

مصادر:
- المطاحن CNC: [URL المصدر]
– فانوك: [URL المصدر]

By مامفو بريشيا

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