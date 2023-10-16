معالجة التشابك الكمي لمحاكاة تأثيرات السفر عبر الزمن

طور العلماء طريقة لمعالجة التشابك الكمي لمحاكاة تأثيرات السفر عبر الزمن. التشابك الكمي هو ظاهرة يصبح فيها جزيئين مرتبطين بشكل غير مفهوم، مع ارتباط خصائصهما وقياساتهما بغض النظر عن المسافة بينهما. وقد وصف ألبرت أينشتاين هذا بأنه "عمل مخيف عن بعد".

وقد جمع الباحثون هذه الطريقة لمعالجة التشابك الكمي مع القياس الكمي، وهي تقنية تستخدم لقياسات حساسة للغاية تعتمد على نظرية الكم. الهدف هو فهم الظواهر الكمومية بشكل أفضل، بدلاً من بناء آلة الزمن فعليًا.

باستخدام الطريقة الجديدة، تمكن العلماء من إنشاء منحنيات زمنية مغلقة (CTCs)، وهي مسارات افتراضية لأكوان بأكملها حيث يعود الزمن بشكل دوري إلى حالة سابقة. على الرغم من أنه لم تتم ملاحظة مركبات الكربون الكلورية فلورية بعد، إلا أن الباحثين يعتقدون أن عملهم يمكن أن يوفر رؤى لحل المشكلات التي كانت مستحيلة سابقًا باستخدام التأثيرات الكمومية.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، David Arvidsson-Shukur، التطبيق العملي للنتائج التي توصلوا إليها: "تستخدم محاكاتنا معالجة التشابك الكمي لإظهار كيف يمكنك تغيير أفعالك السابقة بأثر رجعي لضمان أن النتيجة النهائية هي التي تريدها". ويمكن مقارنة هذا المفهوم بإرسال هدية إلى شخص ما دون معرفة قائمة رغباته مسبقًا، ولكن مع القدرة على تغيير الهدية بأثر رجعي باستخدام المعلومات التي يتم تلقيها لاحقًا.

ومن المهم ملاحظة أن احتمالية فشل المحاكاة تبلغ 75%، لكن استخدام مرشح يمكن أن يساعد في التخلص من النتائج غير المرغوب فيها. ويؤكد الباحثون أن عملهم يركز على تعزيز فهمنا للظواهر الكمومية بدلاً من إنشاء قدرات فعلية للسفر عبر الزمن.

مصادر:

- خطابات المراجعة البدنية