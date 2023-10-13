معالجة بولاريتونات الإكسيتون غير الخطية في طبقة أحادية WS2 باستخدام شبكات صناعية

تستكشف دراسة حديثة نُشرت في Light: Science & Applications معالجة بولاريتونات الإكسيتون في شبه موصل رقيق ذريًا يُعرف باسم WS2. بولاريتونات الإكسيتون هي أشباه جسيمات هجينة تنشأ من الاقتران القوي بين الإكسيتونات والفوتونات. يسمح هذا النظام الفريد للباحثين بدراسة الظواهر الضوئية الكمومية وفيزياء العديد من الأجسام في درجة حرارة الغرفة.

يعد WS2 من أشباه الموصلات الاستثنائية بسبب تشغيله في درجة حرارة الغرفة وخصائصه المثيرة للاهتمام في مجال إلكترونيات الوادي. ومع ذلك، في التجاويف الدقيقة WS2، يمكن أن تكون قوة التفاعل غير الخطية الإجمالية للبولاريتونات ضعيفة مقارنة بأشباه الموصلات الأخرى ذات فجوة النطاق الواسعة. للتغلب على هذا القيد وتحقيق عدم خطية قوية واستقرار حراري، قام الباحثون بتنفيذ آبار محتملة حتمية بالكامل عبر الهضاب الحجرية.

وتظهر النتائج التجريبية نجاح محاصرة البولاريتونات في الهضاب، كما يتضح من تقدير تشتت اللمعان الضوئي والأنماط المحصورة مكانيا. تكشف الدراسة أيضًا أن تفاعل البولاريتون-الإكسيتون يهيمن على التحول الطيفي الملحوظ، والذي يمكن تعزيزه حتى ست مرات من خلال الحبس المكاني المحسّن.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين تماسك البولاريتونات المحاصرة بشكل كبير، مما يؤدي إلى تماسك مخصص في نطاق البيكو ثانية. تمهد هذه النتائج الطريق لتطوير الأجهزة المتكاملة القائمة على البولاريتون، بما في ذلك المعدِّلات، والمصادر الكمومية، والشبكات العصبية الكمومية.

يؤكد الباحثون على مزايا نهجهم، الذي يسمح بالتشغيل في الظروف المحيطة، ويحصر البولاريتونات من خلال الجزء الضوئي من الهضاب، ويمكّن من تحقيق آبار محتملة حتمية بالكامل. بشكل عام، يوضح هذا العمل جدوى معالجة خصائص البولاريتون في التجاويف الدقيقة WS2 ويضع أساسًا للدراسات المستقبلية التي تتضمن مناظر طبيعية محتملة معقدة وأجهزة بولاريتونية متكاملة في درجة حرارة الغرفة.

المصدر: تشيهوا شيونغ، هونغ شينغ شو. معالجة بولاريتونات الإكسيتون غير الخطية في أشباه الموصلات الرفيعة ذريًا مع مناظر طبيعية محتملة اصطناعية. الضوء: العلوم والتطبيقات (2023).

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