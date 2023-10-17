تعديل سلوك الضوء: تأثيرات الجاذبية الزائفة في البلورات الضوئية

لقد أحرز الباحثون تقدمًا كبيرًا في التعامل مع الضوء كما لو كان يعاني من تأثيرات الجاذبية. نُشرت هذه النتائج في مجلة Physical Review A في 28 سبتمبر 2023، ولها آثار على البصريات وأبحاث المواد وتطوير اتصالات 6G.

لقد أثبتت نظرية ألبرت أينشتاين النسبية منذ فترة طويلة أن مجالات الجاذبية يمكن أن تغير مسار الموجات الكهرومغناطيسية، بما في ذلك الضوء وموجات تيراهيرتز الكهرومغناطيسية. وقد افترض العلماء أن تشوه البلورات في منطقة الطاقة المنخفضة يمكن أن يحاكي تأثيرات الجاذبية، مما يخلق ظاهرة تعرف باسم الجاذبية الزائفة.

شرع فريق الباحثين بقيادة البروفيسور كيوكو كيتامورا من كلية الدراسات العليا للهندسة بجامعة توهوكو في التحقيق فيما إذا كان تشويه الشبكة في البلورات الضوئية يمكن أن يولد تأثيرات الجاذبية الزائفة هذه. تمتلك البلورات الضوئية خصائص فريدة تمكن العلماء من التعامل والتحكم في سلوك الضوء داخل البلورات، حيث تعمل بمثابة "وحدات تحكم حركة" للضوء.

ومن خلال إدخال التشوه الشبكي، والذي يمثل تشوهًا تدريجيًا للتباعد المنتظم للعناصر داخل البلورات الضوئية، تمكن الباحثون من تغيير بنية الشريط الضوئي للبلورات. ونتيجة لذلك، اتبعت أشعة الضوء مسارات منحنية داخل البلورات، على غرار مسار الضوء الذي يمر بجسم فلكي ضخم مثل الثقب الأسود.

استخدمت التجارب بلورة فوتونية مشوهة بالسيليكون مع ثابت شبكي أولي يبلغ 200 ميكرومتر وموجات تيراهيرتز. وقد تم إثبات انحراف هذه الموجات بنجاح، على غرار الطريقة التي تحني بها الجاذبية مسارات الأجسام.

وأشار البروفيسور المشارك ماسايوكي فوجيتا من جامعة أوساكا إلى أن توجيه الشعاع الموجود داخل الطائرة والذي تم رصده ضمن نطاق تيراهيرتز يمكن أن يكون له تطبيقات في اتصالات الجيل السادس. بالإضافة إلى ذلك، توضح هذه النتائج كيف يمكن للبلورات الضوئية الاستفادة من تأثيرات الجاذبية، مما يمهد الطريق للتقدم في فيزياء الجرافيتون.

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة في مجال أبحاث البصريات والمواد، فضلاً عن تقديم التطورات المحتملة في تقنيات الاتصالات. ومن خلال تعديل سلوك الضوء والتحكم فيه باستخدام التشوه الشبكي في البلورات الضوئية، قد يفتح العلماء المزيد من الأفكار حول الطبيعة الأساسية للضوء والكون.

المرجع مجلة:

نانجيو، K.، وآخرون. (2023) انحراف الموجات الكهرومغناطيسية عن طريق الجاذبية الكاذبة في البلورات الضوئية المشوهة. المراجعة البدنية أ. دوى:10.1103/PhysRevA.108.033522

المصدر: جامعة توهوكو