مهمة المريخ المدارية-2: استكشاف المريخ بحمولات قوية

تستعد الهند لإنجاز معلم آخر في مجال استكشاف الفضاء من خلال بعثة Mars Orbiter Mission-2 القادمة، والمعروفة أيضًا باسم Mangalyaan-2. سيتم تجهيز هذه المهمة بمجموعة متنوعة من الحمولات العلمية، كل منها في مراحل مختلفة من التطوير.

إحدى الحمولات الرئيسية هي تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX)، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تأكيد وجود حلقات المريخ المفترضة والكشف عن مصدر الغبار. ومن المحتمل أن ينشأ الغبار من أقمار المريخ الغامضة، فوبوس ودييموس. إن فهم أصل هذا الغبار سيوفر معلومات قيمة عن العمليات الجيولوجية على المريخ.

ومن الحمولة المهمة الأخرى تجربة الاحتجاب الراديوي (RO)، والتي ستركز على قياس الملامح المحايدة وكثافة الإلكترونات في الغلاف الجوي للمريخ. باستخدام جهاز إرسال الموجات الدقيقة، تهدف هذه التجربة إلى الحصول على فهم أعمق لتكوين وسلوك الغلاف الجوي. وستكون هذه البيانات ضرورية لدراسة المناخ وأنماط الطقس على المريخ.

ستحتوي مهمة Mangalyaan-2 أيضًا على مقياس الطيف الأيوني النشط (EIS)، والذي سيقوم بتحليل الجزيئات النشطة في بيئة المريخ. وسيساعد ذلك العلماء على دراسة التفاعل بين الرياح الشمسية والغلاف الجوي المريخي، مما يسلط الضوء على المجال المغناطيسي للكوكب وتأثيره على الغلاف الجوي.

بالإضافة إلى ذلك، ستحمل المهمة مسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (LPEX). ستقوم هذه الأجهزة بقياس المجالات الكهربائية وكثافة البلازما في الغلاف الأيوني المريخي، مما يوفر بيانات قيمة عن الغلاف الجوي العلوي وتفاعله مع الرياح الشمسية.

تحمل مهمة Mars Orbiter Mission-2 وعدًا كبيرًا بتوسيع معرفتنا بالكوكب الأحمر. ومن خلال نشر هذه الحمولات القوية، تهدف ISRO إلى جمع بيانات قيمة عن الغلاف الجوي للمريخ والغبار والغلاف الأيوني. ستساهم الأفكار المكتسبة من هذه المهمة في فهمنا للعمليات الجيولوجية والجوية للمريخ.

التعاريف:

1. الحمولات: الأجهزة أو المعدات التي تحملها المركبة الفضائية لأداء مهام علمية أو فنية محددة.

2. تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX): حمولة علمية تهدف إلى التأكد من وجود حلقات مريخية ودراسة أصل الغبار وتركيبه.

3. تجربة الاحتجاب الراديوي (RO): حمولة تقيس الملامح المحايدة وكثافة الإلكترون في الغلاف الجوي للمريخ باستخدام تكنولوجيا الموجات الدقيقة.

4. مطياف الأيونات النشطة (EIS): أداة علمية تقوم بتحليل الجزيئات النشطة في بيئة المريخ.

5. مسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (LPEX): أجهزة تقيس المجالات الكهربائية وكثافة البلازما في الغلاف الأيوني المريخي.

مصادر:

- ISRO (منظمة أبحاث الفضاء الهندية)