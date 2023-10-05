ISRO تخطط لمهمة المريخ الثانية: Mangalyaan-2

تخطط ISRO سرًا لمهمتها الثانية إلى المريخ، والمعروفة بشكل غير رسمي باسم Mangalyaan-2، بعد نجاح المهمة القمرية Chandrayaan-3 ومهمة Aditya-L1 إلى مدار الشمس. ويأتي ذلك بعد ما يقرب من عشر سنوات من أول مهمة مدارية حول المريخ لوكالة الفضاء الهندية في عام 2014، والتي كانت بمثابة إنجاز كبير.

تهدف المهمة المدارية الجديدة للمريخ إلى كشف المزيد من الألغاز حول الكوكب الأحمر. وسيتم تجهيزه بأربع حمولات، بما في ذلك تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX)، والتي ستدرس خصائص الغبار في مدار المريخ. الحمولة الأخرى هي تجربة Radio Occultation (RO)، والتي ستراقب التغيرات في إشارات الراديو التي تمر عبر الغلاف الجوي للمريخ، مما يوفر بيانات قيمة حول تكوينه.

بالإضافة إلى ذلك، ستحمل المهمة مطياف الأيونات النشطة (EIS) لقياس الطاقة وتوزيع الجسيمات المشحونة حول المريخ. وهذا سيساعد العلماء على فهم المجال المغناطيسي للكوكب وتفاعله مع الرياح الشمسية. وأخيرًا، سيكون هناك مسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (LPEX) لدراسة المجال الكهربائي وموجات البلازما في الغلاف الأيوني للمريخ.

ومن خلال إطلاق Mangalyaan-2، تهدف ISRO إلى مواصلة استكشاف المريخ وتعميق فهمنا للكوكب. تمثل هذه المهمة علامة فارقة أخرى في مساعي الهند لاستكشاف الفضاء وتسلط الضوء على التزام البلاد بالتقدم العلمي والابتكار.

مصادر:

– بيكساباي (مصدر الصورة)

– ناسا (معلومات حول أهداف مانجاليان-2 وحمولاته)