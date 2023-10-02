ISRO تخطط لمهمة المريخ الثانية مع Mangalyaan-2

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لمهمتها الثانية إلى المريخ، والتي تسمى Mars Orbiter Mission-2 (MOM-2) أو Mangalyaan-2. وتأتي هذه المهمة القادمة بعد مهمة Chandrayaan-3 الناجحة إلى القمر والمهمة المستمرة Aditya-L1. الهدف من Mangalyaan-2 هو مواصلة استكشاف الكوكب الأحمر وتوسيع معرفتنا بغلافه الجوي وبيئته والغبار الموجود بين الكواكب.

سيتم تجهيز Mangalyaan-2 بأربع حمولات لإجراء تجارب علمية مختلفة. تهدف الحمولة الأولى، تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX)، إلى كشف ألغاز المناطق المرتفعة في المريخ من خلال دراسة وفرة المواد وانتشارها وحركتها هناك. أما الحمولة الثانية، وهي تجربة Radio Occultation (RO)، فسوف تقوم بقياس ملامح كثافة الإلكترونات ودراسة الغلاف الجوي للمريخ. وستركز الحمولة الثالثة، وهي مطياف الأيونات النشطة (EIS)، على دراسة جزيئات الطاقة الشمسية وجزيئات الرياح الشمسية فوق الحرارية. وأخيرًا، سيتم استخدام مسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (LPEX) لدراسة كثافة أعداد الإلكترونات ودرجة حرارة الإلكترونات وموجات المجال الكهربائي في بيئة بلازما المريخ.

إذا كانت التكهنات والادعاءات صحيحة، فسيكون Mangalyaan-2 مشروعًا مهمًا آخر لـ ISRO. بالإضافة إلى ذلك، كشف رئيس ISRO، إس. سوماناث، أن الهند تخطط أيضًا لمهمة استكشاف الفضاء إلى كوكب الزهرة، تسمى شكريان. ومع هذه الخطط الطموحة والمهام الكبرى المخطط لها للسنوات القادمة، تواصل ISRO جلب السعادة للهنود وتقديم مساهمات كبيرة في مجال استكشاف الفضاء.

مصادر:

– معمل الأبحاث الفيزيائية

– رئيس ISRO S. سوماناث