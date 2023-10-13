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مهمة Mangalyaan-2: مهمة ISRO الثانية إلى المريخ

Byروبرت أندرو

أكتوبر 13، 2023
مهمة Mangalyaan-2: مهمة ISRO الثانية إلى المريخ

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO للقيام بمهمتها الثانية إلى المريخ، والمعروفة باسم Mangalyaan-2. وتأتي هذه المهمة بعد النجاح التاريخي الذي حققته مهمة Chandrayaan-3. صنعت ISRO التاريخ في عام 2014 من خلال مهمتها الافتتاحية لمركبة المريخ، والمعروفة أيضًا باسم Mangalyaan-1. تهدف مهمة Mangalyaan-2 إلى جمع المزيد من البيانات حول المريخ، الكوكب الأحمر.

أحد الأهداف الرئيسية لمهمة Mangalyaan-2 هو كشف أسرار المريخ. ستشمل المهمة أربع حمولات، إحداها هي تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX). تم تصميم موديكس لدراسة أصل ووفرة وتوزيع وتدفق الغبار بين الكواكب على ارتفاعات عالية على سطح المريخ. ستساعد هذه التجربة العلماء على فهم تركيبة وسلوك جزيئات الغبار على المريخ.

تعد مهمة Mangalyaan-2 خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لـ ISRO في استكشافها للمريخ. وتأمل ISRO من خلال هذه المهمة في الكشف عن المزيد من المعلومات حول الكوكب الأحمر وخصائصه الفريدة. ستساهم البيانات التي تم جمعها من هذه المهمة في فهمنا لبيئة المريخ وتحسين معرفتنا بالنظام الشمسي ككل.

من خلال برنامجها الفضائي الطموح، تواصل ISRO تحقيق التقدم في استكشاف الفضاء. تعد مهمة Mangalyaan-2 جزءًا من جهود ISRO المستمرة لتوسيع فهمنا للكون ودفع حدود الاكتشافات العلمية.

مصادر:
- صحيفة هندوستان تايمز

By روبرت أندرو

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