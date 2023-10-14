مهمة مانجاليان-2: مهمة الهند الثانية إلى المريخ

تستعد الهند لمهمتها الثانية إلى المريخ، والمعروفة باسم Mars Orbiter Mission-2 أو مهمة Mangalyaan-2. وتعد هذه المهمة علامة فارقة في مجال استكشاف الفضاء، بعد نجاح أول مهمة للهند إلى المريخ، والتي حققت مدارا حول الكوكب الأحمر قبل تسع سنوات.

ستحمل مهمة Mangalyaan-2 مجموعة من الحمولات العلمية، كل منها في مراحل مختلفة من التطوير. تشمل هذه الحمولات تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX)، وتجربة الاحتجاب الراديوي (RO)، ومطياف الأيونات الحيوية (EIS)، ومسبار لانجميور، وتجربة المجال الكهربائي (LPEX).

ستقوم تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX) بدراسة جزيئات الغبار الموجودة في الغلاف الجوي للمريخ. وسوف توفر رؤى قيمة حول تكوين وسلوك هذه الجزيئات.

تهدف تجربة الاحتجاب الراديوي (RO) إلى دراسة انتشار موجات الراديو عبر الغلاف الجوي للمريخ. ستساعد هذه التجربة العلماء على فهم بنية وخصائص الغلاف الجوي.

سيقوم مطياف الأيونات النشطة (EIS) بقياس الأيونات النشطة الموجودة في بيئة المريخ. وستساهم هذه البيانات في فهمنا للتفاعل بين الكوكب وبيئة الفضاء المحيطة به.

سيقوم مسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (LPEX) بدراسة المجالات الكهربائية والجسيمات المشحونة الموجودة في الغلاف الأيوني للمريخ. ستساهم هذه التجربة في تعزيز معرفتنا بديناميكيات الغلاف الأيوني وعمليات البلازما على المريخ.

تعد مهمة Mangalyaan-2 مسعى طموحًا يعرض قدرات الهند المتنامية في استكشاف الفضاء. ويهدف إلى تعزيز فهمنا للمريخ والمساهمة في معرفة المجتمع العلمي العالمي بالكوكب الأحمر.

مصادر:

- ناسا

- بيكساباي