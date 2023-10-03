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الهند ISRO تخطط لمهمة المريخ المدارية -2

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 3، 2023
الهند ISRO تخطط لمهمة المريخ المدارية -2

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لبعثتها الثانية إلى المريخ، بعد نجاح أول مهمة مدارية للمريخ (مانجاليان-1) قبل تسع سنوات. ستحمل بعثة Mars Orbiter Mission-2، المعروفة أيضًا باسم Mangalyaan-2، أربع حمولات لدراسة جوانب مختلفة من الكوكب الأحمر.

ستشمل الحمولات الموجودة على متن المركبة الفضائية تجربة الغبار المداري المريخي (MODEX)، والتي ستحلل جزيئات الغبار بين الكواكب وتوزيعها على المريخ. ستقوم تجربة الاحتجاب الراديوي (RO) بقياس ملامح كثافة النيوترونات والإلكترونات في الغلاف الجوي للمريخ. سيقوم مطياف الأيونات النشطة (EIS) بتحليل الطاقة الشمسية وجزيئات الرياح الشمسية، مما يساعد في فهم فقدان الغلاف الجوي للكوكب. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (EFE) بيانات عن بيئة البلازما على المريخ.

ستلعب أداة MODEX دورًا حاسمًا في فهم أصل وخصائص جزيئات الغبار الموجودة بين الكواكب على المريخ. وسيساعد أيضًا في تأكيد وجود حلقة مفترضة حول المريخ وتحديد ما إذا كان الغبار بين الكواكب يأتي من أقماره فوبوس وديموس.

كانت مهمة Mangalyaan-1 السابقة أول مهمة ناجحة للهند حول كوكب المريخ، مما جعل البلاد رابع دولة تصل إلى مدار المريخ. حملت خمس حمولات علمية لدراسة سطح المريخ ومورفولوجيته والمعادن والغلاف الجوي.

المصادر: مسؤول ISRO، وثائق المهمة

التعاريف: ISRO – منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

By غابرييل بوتا

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