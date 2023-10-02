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Mangalyaan-2: ISRO تستعد للمهمة الثانية إلى المريخ بعد 9 سنوات من نجاح MOM

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 2، 2023
Mangalyaan-2: ISRO تستعد للمهمة الثانية إلى المريخ بعد 9 سنوات من نجاح MOM

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق مركبة فضائية أخرى إلى المريخ، بعد تسع سنوات من محاولتها الأولى الناجحة لوضع صاروخ في مدار حول الكوكب الأحمر. وتهدف المهمة القادمة، المعروفة باسم Mangalyaan-2 أو Mars Orbiter Mission-2، إلى دراسة الغبار بين الكواكب وجوانب مختلفة من المريخ، بما في ذلك غلافه الجوي وبيئته.

حققت مهمة ISRO السابقة، وهي مهمة Mars Orbiter Mission (MOM)، نجاحًا كبيرًا في عام 2014. وبناءً على ذلك، أصبحت وكالة الفضاء الآن مستعدة تمامًا لمهمتها الثانية إلى المريخ. ووفقا للوثائق التي حصلت عليها صحيفة هندوستان تايمز، فإن مانجاليان-2 سيحمل أربع حمولات لإجراء هذه الدراسات.

على الرغم من عدم تقديم تفاصيل حول الحمولات، إلا أنها حاليًا في مراحل مختلفة من التطوير. يشير هذا إلى أن ISRO تعمل بنشاط على الأدوات العلمية التي ستكون على متن Mangalyaan-2. ومن خلال دراسة الغبار بين الكواكب، يأمل علماء ISRO في الحصول على معلومات ثاقبة حول أصول الغبار الكوني وتكوينه، بالإضافة إلى تفاعله مع الغلاف الجوي للمريخ.

يأتي تركيز ISRO المتجدد على المريخ بعد مهمتين مهمتين أخريين – Chandrayaan-3 والمهمة الشمسية المستمرة Aditya-L1. وقد عززت هذه المهام قدرات الهند في استكشاف الفضاء ومهدت الطريق لمزيد من المساعي العلمية الطموحة.

يعد Mangalyaan-2 بمثابة شهادة على خبرة الهند المتنامية في استكشاف الفضاء. إن نجاح مهمات المريخ لا يعزز السمعة العلمية للبلاد فحسب، بل يساهم أيضًا في فهم البشرية للمريخ ونظامنا الشمسي ككل.

المصدر: هيندوستان تايمز

By مامفو بريشيا

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