الهند تخطط لمهمة ثانية إلى المريخ باستخدام مانجاليان-2

تستعد الهند لإرسال مركبة فضائية أخرى إلى المريخ، بعد تسع سنوات من مهمتها التاريخية الأولى. من المقرر أن تطلق منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مانجاليان-2، والمعروفة بشكل غير رسمي باسم مهمة المريخ المدارية-2، في المستقبل القريب. ستحمل المهمة أربع حمولات لدراسة جوانب مختلفة من المريخ، بما في ذلك الغبار بين الكواكب، والغلاف الجوي للمريخ، والبيئة.

ستساعد إحدى الحمولات، تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX)، العلماء على فهم أصل ووفرة وتوزيع وتدفق جزيئات الغبار على ارتفاعات عالية على المريخ. تجربة أخرى، تجربة الاحتجاب الراديوي (RO)، تهدف إلى قياس الملامح المحايدة وكثافة الإلكترونات في الغلاف الجوي للمريخ. تستخدم هذه التجربة جهاز إرسال ميكروويف يعمل بتردد النطاق X.

تخطط ISRO أيضًا لتطوير مطياف الأيونات النشطة (EIS) لتوصيف جزيئات الطاقة الشمسية وجزيئات الرياح الشمسية فوق الحرارية في بيئة المريخ. بالإضافة إلى ذلك، سيمكن مسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (LPEX) من قياس كثافة عدد الإلكترونات، ودرجة حرارة الإلكترون، وموجات المجال الكهربائي، مما يوفر فهمًا أفضل لبيئة البلازما على المريخ.

وفي عام 2014، حققت الهند إنجازًا هامًا بدخولها مدار المريخ بنجاح في محاولتها الأولى. حملت مهمة المريخ الأولى خمس حمولات علمية لدراسة جوانب مختلفة من سمات سطح الكوكب ومورفولوجيته والمعادن والغلاف الجوي. وتضمنت الأهداف تصميم وإطلاق مركبة فضائية Mars Orbiter قادرة على التشغيل المستقل أثناء الرحلة وفي مدار حول المريخ.

إن تركيز الهند المتجدد على استكشاف المريخ يسلط الضوء على التزامها بتعزيز المعرفة العلمية والقدرات التكنولوجية في مجال استكشاف الفضاء. باستخدام Mangalyaan-2، يأمل الباحثون في جمع المزيد من البيانات حول المريخ والحصول على نظرة ثاقبة لغلافه الجوي وبيئته وصلاحيته المحتملة للسكن. تمثل هذه المهمة خطوة مهمة أخرى في برنامج الهند الطموح لاستكشاف الفضاء.

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز