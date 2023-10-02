مانجاليان-2: الهند تخطط لبعثة ثانية إلى المريخ

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق مهمتها الثانية إلى المريخ، مانجاليان-2، بعد تسع سنوات من نجاح مهمتها الأولى التي وضعت صاروخًا في مدار حول الكوكب الأحمر. وفقًا للوثائق التي حصلت عليها HT، ستحمل Mangalyaan-2 أربع حمولات لدراسة جوانب مختلفة من المريخ.

تشمل الحمولات الموجودة على متن Mangalyaan-2 تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX)، وتجربة الاحتجاب الراديوي (RO)، ومطياف الأيونات النشطة (EIS)، ومسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (LPEX). سيساعد MODEX في فهم أصل ووفرة وتوزيع وتدفق جزيئات الغبار بين الكواكب على ارتفاعات عالية على المريخ.

تهدف تجربة التناضح العكسي إلى قياس الملامح المحايدة وكثافة الإلكترونات، بينما سيحدد نظام معلومات الطاقة جزيئات الطاقة الشمسية وجزيئات الرياح الشمسية فوق الحرارية في بيئة المريخ. سيقيس LPEX كثافة عدد الإلكترونات ودرجة حرارة الإلكترون وموجات المجال الكهربائي لتوفير فهم أفضل لبيئة البلازما على المريخ.

نجاح مهمة الهند الأولى إلى المريخ في 24 سبتمبر 2014 جعلها رابع وكالة فضاء في العالم تضع مركبة فضائية في مدار المريخ وأول من يفعل ذلك في محاولتها الأولى. حملت المهمة، التي انطلقت في 5 نوفمبر 2013، خمس حمولات علمية لدراسة خصائص سطح الكوكب ومورفولوجيته والمعادن والغلاف الجوي.

المصادر: هندوستان تايمز

التعاريف:

ISRO: منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) هي وكالة الفضاء الوطنية في الهند. وهي مسؤولة عن تخطيط وتطوير وتنفيذ البعثات الفضائية الهندية.

Mangalyaan-2: Mangalyaan-2 هي المهمة الثانية التي تقوم بها ISRO إلى المريخ. ويهدف إلى دراسة جوانب مختلفة من المريخ، بما في ذلك الغبار بين الكواكب، والغلاف الجوي المريخي، والبيئة.

الحمولات: في سياق المهمة الفضائية، تشير الحمولة إلى الأدوات أو المعدات التي تحملها المركبة الفضائية لأغراض علمية أو تكنولوجية.

مصادر:

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