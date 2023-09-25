مستقبل قاتم: الثدييات قد تواجه الانقراض خلال 250 مليون سنة

حذرت دراسة جديدة من أن الثدييات، بما في ذلك البشر، قد تواجه خطر الانقراض خلال الـ 250 مليون سنة القادمة. واستخدم الباحثون محاكاة افتراضية لرسم مستقبل كوكبنا، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل حركة القارات، والتغيرات في تكوين الغلاف الجوي، وزيادة سطوع الشمس.

وجدت الدراسة، التي أجراها ألكسندر فارنسورث، عالم المناخ القديم في جامعة بريستول، أن مزيجًا من الشمس الأكثر سطوعًا والتغيرات في جغرافية القارات وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون من شأنه أن يخلق بيئة لن تتمكن الثدييات من البقاء عليها. في.

وتوقع الباحثون تشكيل قارة عملاقة، يطلق عليها اسم بانجيا ألتيما، على طول خط الاستواء بعد 250 مليون سنة في المستقبل. أظهرت عمليات المحاكاة الحاسوبية أن معظم مساحة اليابسة في بانجيا ألتيما ستشهد درجات حرارة عالية بشكل خطير. تسخن الأرض بشكل أسرع من المحيط، ومع دفع جميع القارات معًا، ستكون هناك مناطق داخلية شاسعة ترتفع فيها درجات الحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تضاريس بانجيا ألتيما، مع مساحات شاسعة من الأراضي المسطحة البعيدة عن المحيط، من شأنها أن تبطئ عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ويقترح النموذج أيضًا أن القارة العملاقة ستكون مليئة بالبراكين التي تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يزيد من تفاقم تأثير الاحتباس الحراري.

في حين أن بعض المناطق الواقعة على أطراف بانجيا ألتيما قد تكون قابلة للحياة بالنسبة للثدييات، فقد خلص الباحثون إلى أن غالبية القارة العملاقة ستكون شديدة الحرارة بحيث لا تستطيع الثدييات البقاء على قيد الحياة، مما قد يؤدي إلى انقراض جماعي.

ومن الجدير بالذكر أن النموذج لم يأخذ في الاعتبار الانخفاض التدريجي في الحرارة الهاربة من باطن الأرض، مما قد يؤدي إلى عدد أقل من الانفجارات البركانية وانبعاث كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. قد يؤدي هذا العامل إلى إطالة بقاء الثدييات، على الرغم من أن المدة الدقيقة لا تزال غير معروفة.

ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تقدم مستقبلًا قاتمًا للثدييات إذا أصبح السيناريو المتوقع المتمثل في قارة عظمى وارتفاع درجات الحرارة حقيقة واقعة.

مصادر:

- اوقات نيويورك

– علوم الأرض الطبيعية