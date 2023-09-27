توصلت الدراسة إلى أن الثدييات من المحتمل أن تواجه الانقراض مع القارة العملاقة التالية

كشفت دراسة جديدة أن الثدييات من المرجح أن يتم القضاء عليها بسبب تشكيل القارة العملاقة التالية للأرض، بانجيا ألتيما. من خلال نمذجة تحمل الثدييات للحرارة والنظر في الظروف المناخية المستقبلية للأرض، توقع باحثون من جامعة بريستول أن تكوين بانجيا ألتيما سيؤدي إلى انقراض الثدييات. واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Geoscience، نموذجًا مناخيًا لأخذ التغيرات في درجة حرارة سطح الأرض في الاعتبار، وزيادة كثافة إشعاع الشمس، والمستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

ارتبطت القارات العظمى تاريخيًا بالانقراضات الجماعية، حيث تزامنت أربع من آخر خمس حالات انقراض مع تكوينات القارة العظمى. ومن المتوقع أن تتشكل القارة العملاقة التالية، بانجيا ألتيما، خلال حوالي 250 مليون سنة. ستكون بانجيا ألتيما أكثر سخونة بكثير من الأرض الحالية، وتفتقر إلى تأثير تبريد المحيطات وتمتص المزيد من الإشعاع من الشمس الأقدم والأكثر نشاطًا. سيكون للقارة العملاقة أيضًا مستويات أعلى من ثاني أكسيد الكربون بسبب النشاط البركاني.

ستشكل الظروف الحارة وغير المضيافة في بانجيا ألتيما تحديًا كبيرًا للثدييات. لدى الثدييات تكيفات تسمح لها بالتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة، مثل الغدد العرقية والجهاز الدوري الذي يزيل الحرارة. ومع ذلك، فإن آليات تنظيم درجة الحرارة الخاصة بهم تبدأ بالفشل عندما ترتفع درجات الحرارة فوق 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) في الحرارة الجافة أو 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية) في الظروف الرطبة.

استخدم الباحثون نموذجًا مناخيًا لمحاكاة درجات الحرارة والرطوبة في جميع أنحاء بانجيا ألتيما. وأظهرت المحاكاة أن 8% فقط من أراضي القارة العملاقة ستكون صالحة للسكن للثدييات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الانفجارات البركانية الضخمة التي تشكل مناطق مغطاة بالحمم البركانية والمعروفة باسم المقاطعات النارية الكبيرة يمكن أن تساهم في الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

في حين أن الزواحف أو الكائنات الحية الأخرى قد تكون أكثر تكيفًا مع الظروف القاسية في بانجيا ألتيما، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان أي نوع سيبقى على قيد الحياة. وخلصت الدراسة إلى أن قدرة النباتات على التكيف في المستقبل ومرونة النظم البيئية البحرية تحتاج إلى مزيد من البحث لفهم تأثير بانجيا ألتيما على جميع أشكال الحياة بشكل أفضل.

مصادر: www.livescience.com

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