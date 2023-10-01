التحضير للحياة على القمر والمريخ: مرافق الفضاء التناظرية

الممارسة هي أحد الجوانب الأساسية للتحضير للاستعمار البشري على القمر أو المريخ. ولتقليد ظروف هذه البيئات خارج كوكب الأرض، يتم إنشاء "فضاءات" تُعرف باسم مرافق الفضاء التناظرية هنا على الأرض. في حين أن التجربة قد لا تحاكي انعدام الوزن بشكل كامل، فإن هذه المرافق تهدف إلى محاكاة جوانب مختلفة من الوجهة المقصودة، سواء كانت القمر أو المريخ أو محطة فضائية.

تخدم هذه المرافق الفضائية التناظرية غرضًا مزدوجًا. أولاً، توفر التدريب لرواد الفضاء، وتساعدهم على التأقلم مع التحديات الفريدة التي سيواجهونها في الفضاء. ثانيًا، أنها توفر منصة للباحثين لدراسة السلوكيات والتغيرات الفسيولوجية التي يعاني منها الأفراد الذين يعيشون في عزلة محصورة في ظل ظروف معادية وغير سارة.

يجمع الباحثون عينات من بصاق رواد الفضاء، والبول، والدم، والبراز لدراسة التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء، ومستويات التوتر، والاستجابات المناعية. يوجد حوالي 20 منشأة فضائية تماثلية حول العالم، تقع في أماكن مهجورة تشبه المناظر الطبيعية للكواكب الأخرى. على سبيل المثال، تمتد إحدى هذه المرافق على مساحة 1,200 قدم مربع وتقع في صحراء جبلية في هاواي على ارتفاع 8,200 قدم، مما يعكس المناظر الطبيعية للمريخ.

ولزيادة تعزيز الأصالة، يتواصل سكان هذه المرافق الفضائية التناظرية عبر الهواتف التي تقدم تأخيرًا للإشارة لمدة 20 دقيقة، على غرار ما يمكن تجربته في الفضاء الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يستهلكون الأطعمة المجمدة ويحولون نفاياتهم إلى سماد، لمحاكاة تحديات الحياة على كوكب آخر.

ومع ذلك، قد يكون العيش في هذه المرافق أمرًا صعبًا. يسلط مقال في Undark الضوء على حالة متطوعة واجهت صعوبة في إعادة الاندماج في الحياة العادية بعد قضاء ثمانية أشهر في منشأة روسية مماثلة. ويشير هذا إلى أنه لا ينبغي الاستهانة بالأثر النفسي للعزلة والحبس في هذه البيئات المحاكاة.

وفي الختام، تلعب المرافق الفضائية التناظرية دورًا حيويًا في إعداد الإنسان للحياة على القمر أو المريخ. لا تساعد مساحات التدريب هذه رواد الفضاء على التعرف على الظروف الفريدة التي سيواجهونها فحسب، بل توفر أيضًا رؤى قيمة للباحثين حول كيفية تكيف جسم الإنسان وعقله مع البيئات القاسية. من خلال دراسة السلوك وعلم وظائف الأعضاء والتأثيرات النفسية للعيش في هذه الإعدادات المحاكاة، يمكننا الاستعداد بشكل أفضل للتحديات التي تنتظرنا عند المغامرة خارج الأرض.

التعاريف:

- المنشآت الفضائية التناظرية: مساحات على الأرض مصممة لمحاكاة ظروف الكواكب أو البيئات الفضائية الأخرى.

– ميكروبيوم الأمعاء: مجتمع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي والتي تلعب دورًا حاسمًا في عملية الهضم والصحة العامة.

مصادر:

غير داكن (لم يتم توفير عنوان URL)