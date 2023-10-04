كيف يستخدم العلماء نبضات الليزر فائقة السرعة لالتقاط حركة الإلكترونات

حصل علماء على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 لأبحاثهم الرائدة حول حركة الإلكترونات باستخدام نبضات الليزر فائقة السرعة. تتحرك الإلكترونات، التي تلعب دورًا حاسمًا في بنية الذرات والجزيئات، بوتيرة سريعة بشكل لا يصدق. ولتصوير حركتها، قام الفيزيائيون بتطوير أدوات تعمل على مقياس الأتو ثانية.

الأتو ثانية هي جزء من مليار من مليار من الثانية، مما يجعلها وحدة زمنية يصعب فهمها. تُستخدم نبضات الأتوثانية، المشابهة للغالق السريع أو الضوء القوي في التصوير الفوتوغرافي، لإلقاء الضوء على حركة الإلكترونات فائقة السرعة. يتم إنشاء هذه النبضات باستخدام أشعة الليزر القوية.

عندما يتم توجيه نبضة ليزر الفيمتو ثانية عالية الطاقة نحو ذرات الغاز النبيل مثل الأرجون، فإنها تخلق مجالًا كهربائيًا قويًا يخفض "الجدار" الذي يحصر الإلكترونات داخل الذرة. تمر الإلكترونات، في عملية تسمى النفق الكمي، عبر هذا الجدار المنخفض ثم يتم تسريعها وإعادتها إلى ذراتها الأم بواسطة المجال الكهربائي لليزر. تولد عملية الاستعادة هذه دفعات من ضوء الليزر تدوم لفترات أتوثانية.

لالتقاط أفلام الأتوثانية هذه لحركة الإلكترون، يتم استخدام التحليل الطيفي لمسبار المضخة. تبدأ نبضة "المضخة" حركة الإلكترونات، بينما تلتقط نبضة "المسبار" صورتها على فترات زمنية مختلفة. تُستخدم تقنيات متطورة مثل التحليل الطيفي الإلكتروني الضوئي والتحليل الطيفي للفوتون لالتقاط معلومات عن حركة الإلكترونات.

توفر أفلام الأتو ثانية هذه رؤى أساسية حول سلوك الإلكترونات على نطاق زمني قصير للغاية. لقد قام الباحثون بالفعل بقياس موقع الشحنة الكهربائية في الجزيئات العضوية، مما قد يكون له آثار على التحكم في التيارات الكهربائية على المستوى الجزيئي.

وبعيدًا عن الأبحاث الأساسية، فإن القدرة على التحكم في سلوك الإلكترون على مقياس الأتو ثانية لها تطبيقات محتملة في مجالات مختلفة. ويمكن أن يتيح التحكم بالليزر في التفاعلات الكيميائية، مما يؤدي إلى إنشاء جزيئات جديدة لا يمكن تصنيعها باستخدام التقنيات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد الطول الموجي القصير لنبضات الأتو ثانية تطبيقات في الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) لتصنيع أشباه الموصلات.

في الختام، فإن القدرة على التقاط حركة الإلكترونات باستخدام نبضات الليزر فائقة السرعة قد فتحت أبوابًا جديدة لفهم سلوكها والتحكم فيه على مقياس الأتو ثانية. هذه المعرفة لديها القدرة على إحداث ثورة في التخليق الكيميائي، والتبديل الإلكتروني، وتصنيع أشباه الموصلات في المستقبل.

مصادر:

– [المصدر 1: الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، جائزة نوبل في الفيزياء 2023]

– [المصدر 2: مختبر التسريع الوطني SLAC]