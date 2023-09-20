إجراء الاتصال: نجح الباحثون في توصيل شرائط الجرافين النانوية الفردية

طور الباحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين طريقة "لتوصيل" شرائط الجرافين النانوية (GNRs)، وهي فئة من المواد أحادية البعد، والتي يمكن أن تكون مهمة في توسيع نطاق الأجهزة الإلكترونية الدقيقة. قام الفريق بتصنيع جهات اتصال معدنية بمقياس نانومتر على شبكات GNR الفردية باستخدام عملية تعتمد على الفحص المجهري لنفق المسح (STM) بالكتابة المباشرة. تسمح هذه الطريقة بالتصنيع الدقيق لجهات الاتصال المعدنية لشبكات GNR محددة، مما يؤدي إلى تشغيل وظائف الجهاز المطلوبة لوظيفة الترانزستور.

يعتبر الجرافين، وهو طبقة سمكها ذرة واحدة من ذرات الكربون، مادة إلكترونية محتملة عالية السرعة مع إمكانية استبدال السيليكون. ومع ذلك، فإن الجرافين في حد ذاته ليس من أشباه الموصلات. لتحفيز خصائص أشباه الموصلات في الجرافين، يجب تصنيعه صغيرًا جدًا أو تصنيعه في أشكال محددة، مثل الأشرطة. في هذه الدراسة، تم تصنيع GNRs ذريًا دقيقًا، وتم إنشاء اتصالات معدنية بنجاح.

استخدم الفريق مجهر المسح النفقي لمسح السطح وتحديد GNRs. بمجرد تحديد موقع GNR، استخدم الباحثون شعاع الإلكترون في STM لتحفيز ترسيب المعادن وإنشاء الأسلاك. سمحت طريقة الأسلاك الدقيقة هذه بالتصنيع المتحكم فيه لجهات الاتصال المعدنية على GNRs. ووجد الباحثون أيضًا أن الطابع الإلكتروني لـ GNRs تغير عند تطبيق الاتصالات المعدنية، مما يدل على القدرة على تعديل خصائصها عمدًا.

إحدى مزايا هذه التقنية هي أنها يتم إجراؤها في بيئة فراغية عالية جدًا، مما يضمن بقاء المادة خالية من الملوثات الجوية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أداء الجهاز. الخطوة التالية لفريق البحث هي إنشاء ترانزستور فعال باستخدام GNRs المُصنّعة وقياس خصائصه.

يفتح هذا الاختراق في توصيل شبكات GNR الفردية إمكانيات جديدة لتطوير الأجهزة الإلكترونية عالية السرعة ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في التكنولوجيا القائمة على الجرافين.

المصدر: كلية الهندسة بجامعة إلينوي غرينجر