حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا في تطوير شرائط الجرافين النانوية (GNRs)، وهي فئة من المواد أحادية البعد التي تبشر بالخير للاستخدام في الأجهزة الإلكترونية الدقيقة. استخدم الفريق عملية تعتمد على الفحص المجهري النفقي للمسح المباشر (STM) لتصنيع اتصالات معدنية بمقياس نانومتر على GNRs الفردية، مما يسمح بالتحكم في خصائصها الإلكترونية.

لقد جذب الجرافين، وهو طبقة من ذرات الكربون يبلغ سمكها ذرة واحدة، الانتباه باعتباره مادة إلكترونية محتملة عالية السرعة. ومع ذلك، فإن افتقارها إلى خصائص أشباه الموصلات كان بمثابة قيد. في هذه الدراسة، تم إنشاء GNRs دقيقة ذريًا وتم إجراء اتصالات معدنية بنجاح، مما أدى إلى الوظائف اللازمة لتشغيل الترانزستور.

استخدم الباحثون تقنية تتضمن مجهر المسح النفقي لمسح السطح وتحديد GNRs المناسبة. بمجرد تحديد GNR، تم تشغيل ترسيب المعادن باستخدام شعاع الإلكترون لإنشاء الأسلاك. تم العثور على طريقة توصيل GNRs هذه لتكون أكثر دقة وأقل غموضًا من الطرق السابقة.

إحدى مزايا هذه الطريقة هي أنها يتم إجراؤها في بيئة فراغية عالية جدًا، مما يضمن نظافة المادة ويمنع تدهور أداء الجهاز. ووجد الباحثون أيضًا أنه من خلال وضع وصلات معدنية على شبكات GNR، تم تغيير الخصائص الإلكترونية لشبكات GNR. يمكن تحقيق "تنشيط" GNRs عن طريق ترسيب أنواع مختلفة من المعادن، مما يوفر طريقة لضبط خصائص GNRs دون الحاجة إلى تفاعلات كيميائية.

الخطوة التالية للباحثين هي إنشاء ترانزستور فعال باستخدام هذه الطريقة وقياس خصائصه. إن تطوير طريقة دقيقة وموثوقة لإجراء اتصالات معدنية مع شبكات GNR محددة يجعلنا أقرب إلى تحقيق الأجهزة الإلكترونية الدقيقة التي تستخدم أشرطة الجرافين النانوية.

المصدر: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)