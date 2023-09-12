رقمنة العجائب الجيولوجية في القطب الشمالي: قاعدة بيانات نموذج Svalbox الرقمية

قاعدة بيانات النماذج الرقمية Svalbox (DMDb) هي قاعدة بيانات إقليمية جديدة تتيح لعلماء الجيولوجيا الوصول إلى نماذج النتوءات الرقمية (DOMs) من أرخبيل سفالبارد البعيد. تحتوي قاعدة البيانات المنشورة في مجلة Geosphere حاليًا على 135 نموذجًا DOM، مما يوفر بيانات من 114 كيلومترًا مربعًا من هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها.

DOMs هي تمثيلات رقمية ثلاثية الأبعاد للنتوءات الجيولوجية التي أحدثت ثورة في الأبحاث الجيولوجية العلمية الحديثة. يدمج Svalbox DMDb هذه النماذج مع البيانات الجيولوجية الأخرى، بما في ذلك لقطات ثلاثية الأبعاد بدون طيار، مما يوفر لعلماء الجيولوجيا رؤية شاملة للتكوينات الجيولوجية في هذه المنطقة الفريدة.

يتميز Svalbox DMDb بالتزامه بمبادئ FAIR (يمكن العثور عليها، ويمكن الوصول إليها، وقابلة للتشغيل المتبادل، وقابلة لإعادة الاستخدام)، مما يعني أنه يمكن بسهولة تحديد موقع البيانات والبيانات الوصفية المشتركة في قاعدة البيانات، والوصول إليها، واستخدامها من قبل باحثين آخرين. يتضمن كل إدخال في قاعدة البيانات بيانات الإدخال الأولية وبيانات المخرجات المعالجة ويحتوي على DOI لإمكانية التتبع والاستشهاد.

تعتبر قاعدة البيانات هذه ذات قيمة خاصة لعلماء الجيولوجيا العاملين في سفالبارد، وكذلك للأغراض التعليمية. تعمل نماذج النتوءات الرقمية التي يوفرها Svalbox DMDb على تمديد الموسم الميداني إلى أجل غير مسمى وتمكين الوصول إلى المواقع التي لا يمكن الوصول إليها عادة من خلال العمل الميداني التقليدي. وهذا يساعد الباحثين على الاستعداد بشكل أفضل للبعثات الاستكشافية ويعزز فهمهم للمناظر الطبيعية السريعة التغير في القطب الشمالي، والتي تشهد تحولات كبيرة بسبب تراجع الأنهار الجليدية.

أحد الأمثلة البارزة التي تم تسليط الضوء عليها في ورقة Geosphere هو ملف Festningen، وهو الموقع الجغرافي الوحيد في سفالبارد. تمتد هذه الأعجوبة الجيولوجية على مدى 400 مليون سنة، وتوفر طبقة عمودية فريدة من نوعها عبر مقطع عرضي يبلغ طوله 7 كيلومترات. يحافظ Svalbox DMDb على هذه السجلات الجيولوجية بفاصل زمني، مما يضمن أهميتها العلمية للأجيال القادمة.

يستمر Svalbox DMDb في التوسع مع إضافة المزيد من DOMs إلى قاعدة البيانات. وقد أدى توفر هذه النماذج الرقمية بالفعل إلى التعاون والمنشورات، مما ساهم في تقدم البحث العلمي في أرخبيل سفالبارد.

مصادر:

– قاعدة بيانات نموذج سفالبوكس الرقمية (DMDb)

- بيتليم، P. وآخرون. (2021)، رقمنة التسلل البركاني في Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006)، الغلاف الجوي، 17(5)، 872–883، DOI: 10.1130/GES02323.1