كيف تخضع أسماك القرش المطرقة لتغيرات جذرية أثناء الحمل

أجرى علماء من جامعة فلوريدا مؤخرًا دراسة تلقي الضوء على العملية الغامضة لكيفية خضوع أسماك قرش المطرقة لتغيرات جذرية أثناء الحمل. وركزت الدراسة على أجنة أسماك القرش ذات الرأس الطويل، وهي نوع من أسماك القرش المطرقة، وكشفت عن تحولات مفاجئة تحدث أثناء نموها.

في منتصف فترة الحمل تقريبًا، تبدأ هذه الأجنة في توسيع رؤوسها بشكل كبير، مما يدفع أعينها النامية إلى الخارج ويخلق مظهرًا غريبًا وغير طبيعي. ثم يستمر الجزء الأمامي من رؤوسهم في التطور، ويتحرك للخلف نحو الخياشيم ويتخذ شكلًا يشبه المجرفة. وبعد بضعة أشهر، يولد سمكة قرش يبلغ طولها قدماً.

تمثل دراسة تطور رأس المطرقة تحديًا كبيرًا بسبب ولادتها الحية وحالتها المهددة بالانقراض. ومع ذلك، توفر رؤوس الغواصات، المتوافرة بكثرة في خليج المكسيك والمحيط الأطلسي، فرصة فريدة للبحث. تم استخدام الأجنة المحفوظة من رؤوس القروش في هذه الدراسة لتجنب التسبب في ضرر لأسماك القرش الإضافية.

وقال ستيفن بيروم، وهو طالب دراسات عليا مشارك في الدراسة: "لقد كانت هذه فرصة فريدة قد لا نتمكن من الحصول عليها لفترة أطول مع ذوات الرأس، وقد لا نكون قادرين على الحصول على أي نوع آخر من رأس المطرقة".

ويهدف الباحثون إلى الكشف عن الآليات التي تحكم تطور شكل رأس رأس المطرقة وفهم الأسباب التطورية وراء سماتها الفريدة. ويعتقد أن هذه الميزات تعزز مجالها البصري وقدرتها على اكتشاف الحركات الكهربائية لفرائسها.

تشتهر أسماك قرش رأس المطرقة برأسها المميز الذي يشبه المطرقة، والذي يُطلق عليه اسم "الرأسي الفويل"، والذي يوفر لها مزايا في بيئتها البحرية. لديهم مجال رؤية واسع وإدراك محسّن للعمق بسبب وضع أعينهم على أطراف السيفالوفويل. كما يسمح لهم الرأس على شكل المطرقة بإجراء المنعطفات الحادة بسرعة.

توجد أسماك القرش المطرقة في جميع أنحاء العالم في المياه الدافئة على طول السواحل والأرفف القارية. وهي تتراوح في الحجم، من الأنواع الأصغر مثل رأس القلنسوة التي يبلغ طولها حوالي 3 إلى 4 أقدام، إلى الأنواع الأكبر مثل رأس المطرقة الكبير، والتي يمكن أن تنمو حتى 20 قدمًا. تتغذى أسماك القرش هذه في المقام الأول على الأسماك، بما في ذلك أسماك القرش الأخرى والحبار والأخطبوط والقشريات.

يتم تصنيف العديد من أنواع أسماك قرش المطرقة على أنها مهددة بالانقراض أو معرضة للخطر بسبب الصيد الجائر وتجارة زعانف القرش العالمية. جهود الحفظ مستمرة لحماية هذه الحيوانات المفترسة البحرية الفريدة والمهمة.

إن فهم العملية التنموية لأسماك قرش المطرقة، كما كشفت عنها دراسة جامعة فلوريدا، أمر بالغ الأهمية للحفاظ عليها وإدارتها. يقدم البحث رؤى قيمة حول التطور والسمات الفريدة لأسماك قرش المطرقة، مما يساهم في مجموعة المعرفة اللازمة لحمايتها.

المصدر: دراسة جامعة فلوريدا، ديناميات النمو