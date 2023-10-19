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الضوء الغامض وبانغ هيرد في شمال ملبورن يتركان الخبراء يبحثون عن إجابات

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 19، 2023
الضوء الغامض وبانغ هيرد في شمال ملبورن يتركان الخبراء يبحثون عن إجابات

وأصيب السكان في شمال ملبورن بالحيرة من وميض ساطع من الضوء البرتقالي أعقبه انفجار قوي وقع قبل الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء. وتم تداول لقطات للحادثة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث التقطت اللحظة التي شهد فيها أحد سكان دورين الظاهرة أثناء استرجاع شيء ما من سيارته. مفتونًا بالصوت، غامر بالنزول إلى الشارع للتحقيق في مصدره.

وفقًا لشون سكانلون، أحد سكان دورين، كان الضجيج مختلفًا عن أي شيء سمعه من قبل. وقال لقناة 7NEWS: "لقد هز هذا الأرض وأخرج كل الجيران من منازلهم". ولم يقتصر الانفجار على دورين وحدها، إذ أفاد سكان ميرندا وجنوب مورانغ وبالوين ودايموند كريك ودونكاستر أيضًا أنهم سمعوا دويًا قويًا.

وقد ترك هذا الحدث السلطات والخبراء في قطاع الفضاء في حيرة من أمرهم، حيث لم يتم اكتشاف أي نشاط نيزكي في المنطقة. لم تسجل Geoscience Australia أي نشاط زلزالي، ولم تجد شركة الكهرباء AusNet أي دليل على حدوث انفجارات أو أضرار. وأكدت الحكومة الفيكتورية أنه لم تكن هناك تفجيرات غير مصرح بها في المحجر القريب أو أي أعمال طرق جارية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث في فيكتوريا. وفي أغسطس، شوهدت كرة مماثلة من الضوء مصحوبة بدوي قوي في السماء. وقررت وكالة الفضاء في وقت لاحق أنه من المرجح أن يكون ذلك حطامًا من صاروخ روسي من طراز سويوز -2 عاد إلى الغلاف الجوي للأرض.

لا يزال سبب الضوء الغامض والانفجار الأخير في شمال ملبورن غير معروف، مما يترك الخبراء والمقيمين يبحثون بفارغ الصبر عن إجابات. وتواصل السلطات التحقيق في الحادث لتحديد أصله وطبيعته.

مصادر:
– 7NEWS: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127
– شروق الشمس/ تويتر: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411

By غابرييل بوتا

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