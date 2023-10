طفرة في فهم الإيقاعات العشوائية: مقارنة التذبذبات

By

لقد أثار اهتمام العلماء منذ فترة طويلة الأنماط غير المتوقعة للإيقاعات العشوائية، والمعروفة باسم التذبذبات العشوائية. على الرغم من فك تشفير أنماط معينة مثل موجات الدماغ ونبضات القلب، إلا أن الفهم الكامل للعديد من الاختلافات لا يزال يمثل تحديًا. ومع ذلك، تم تحقيق تقدم كبير من قبل فريق دولي من الخبراء. لقد طوروا إطارًا يسمح بمقارنة هذه التذبذبات، بغض النظر عن أصلها أو طبيعتها.

قام الفريق بقيادة بيتر توماس، أستاذ الرياضيات التطبيقية في جامعة كيس ويسترن ريسيرف، بتحويل مشكلة مقارنة المذبذبات إلى مسألة جبر خطي. يعتبر نهجهم الجديد أكثر دقة من الأساليب السابقة ويمثل تقدمًا مفاهيميًا كبيرًا. يقدم هذا الإنجاز منظورًا أكثر إشراقًا لعالم التذبذبات، مع آثار محتملة على الخبراء الطبيين الذين يدرسون حالات مثل الرجفان الأذيني، ومرض باركنسون، والصرع.

ولتوضيح مدى تعقيد التذبذبات، استخدم توماس تشبيهًا لناطحات السحاب المتمايلة وإيقاعات الدماغ. تتمايل ناطحات السحاب الحديثة في سان فرانسيسكو مع الريح، لكن خواصها الميكانيكية تعيدها إلى وضعها العمودي. هذا المزيج من المرونة والمرونة يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة أثناء الاهتزاز أثناء الزلازل. وبطريقة مماثلة، تسمح الشكلية الجديدة التي طورها فريق البحث بمقارنة موجات الدماغ وتمايل ناطحة السحاب.

لا تزال التطبيقات الواقعية لهذا الاكتشاف تتكشف ويمكن أن يكون لها آثار في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية وعلم الأعصاب. ورغم أن هذا الاكتشاف ليس بعيد المدى مثل اكتشافات جاليليو، إلا أنه يمثل تغييرًا أساسيًا في منظور مؤشرات التذبذب العشوائية.

وقد نُشرت الدراسة التي توضح تفاصيل هذا الإنجاز في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.