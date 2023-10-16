الطوبولوجيا والمغناطيسية المرتبطة بالمواد شبه المعدنية

اكتشف الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الطوبولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تثبيت المغناطيسية عند درجات حرارة أعلى في بعض المواد شبه المعدنية. تقليديًا، تظهر هذه المواد خصائص مغناطيسية فقط عند تبريدها إلى درجات قليلة فوق الصفر المطلق. وتتحدى الدراسة، التي قادها مينجدا لي، الأستاذ المشارك في العلوم والهندسة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هذا الفهم التقليدي.

يقدم البحث، الذي نشر في مجلة Nature Communications، دليلاً على أن الهياكل الطوبولوجية التي تسمى عقد Weyl الموجودة في مادة شبه معدنية تسمى CeAlGe يمكن أن تزيد بشكل كبير من درجة حرارة عمل المغناطيسية. ومن خلال تغيير خصائص المادة نفسها، بدلاً من العزم المغناطيسي بداخلها، تمكن الباحثون من تغيير كيفية تفاعل العزوم المغناطيسية مع بعضها البعض، مما أدى إلى استقرار المغناطيسية عند درجات حرارة أعلى.

هذا الاكتشاف له آثار واسعة النطاق على تطوير المواد الطوبولوجية في مختلف التطبيقات، مثل الإلكترونيات الدقيقة، وأجهزة الاستشعار، والأجهزة الحرارية. تقول ليندا يي، أستاذة الفيزياء المساعدة في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إن النتائج تشير إلى أن العقد الطوبولوجية لا تعمل فقط على تثبيت الأوامر المغناطيسية الثابتة ولكنها تلعب أيضًا دورًا في توليد التقلبات المغناطيسية.

في حين أن النتائج تتحدى المعرفة الموجودة في هذا المجال، يؤكد الباحثون أن الدراسة كانت نتيجة للتجارب الدقيقة واستكشاف المناطق المهملة. استخدم الفريق أساليب تجريبية متعددة وأجرى اختبارات شاملة لتجميع لغز المغناطيسية عند درجات الحرارة المرتفعة.

يلقي هذا البحث ضوءًا جديدًا على العلاقة بين الطوبولوجيا والمغناطيسية ويفتح إمكانيات جديدة لتطوير مواد ذات خصائص مغناطيسية محسنة في درجات حرارة التشغيل العملية.

مصادر:

- اتصالات الطبيعة

- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

- جامعة برينستون