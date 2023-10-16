لغز انتقال العازل المعدني الذي فكه العلماء

نجح العلماء في فك لغز التحول إلى العازل المعدني الذي تظهره بعض المواد تحت محفزات خارجية مثل درجة الحرارة والضغط والمجالات الكهربائية. يمهد هذا الاكتشاف المذهل الطريق لتصميم مواد وأجهزة وظيفية، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والمحركات.

لقد أذهل الانتقال بين الحالة المعدنية والحالة العازلة في المواد العلماء والمهندسين منذ اكتشافه الأولي في المغنتيت عام 1939. تتمتع بعض المواد بقدرة رائعة على الانتقال بين هاتين الحالتين تحت محفزات خارجية مختلفة. وقد قدمت هذه الظاهرة، المعروفة باسم انتقال العازل المعدني (MIT)، رؤى علمية مهمة وتطبيقات عملية في مجموعة واسعة من الأجهزة.

إحدى هذه المواد التي تظهر التحول إلى العازل المعدني هي نيتريد الكروم (CrN). ظلت الآلية الكامنة وراء هذا التحول غير مثبتة تجريبيًا لما يقرب من عقدين من الزمن، على الرغم من التوقعات النظرية. ومع ذلك، فقد أثبت فريق من مركز جواهر لال نهرو للأبحاث العلمية المتقدمة (JNCASR) بشكل تجريبي دور الإجهاد المغناطيسي في دفع التحول إلى العازل المعدني في CrN.

اكتشف الفريق، بقيادة البروفيسور بيفاس ساها، أن الترتيب الغريب للدوران الذري في CrN يولد إجهادًا مغناطيسيًا، وهو ما يدفع التحول المتزامن الهيكلي والمغناطيسي والعازل المعدني. ينشأ هذا الضغط المغناطيسي من التفاعل بين ترتيبين مغناطيسيين متميزين مرتبطين بتفاعل التبادل المغناطيسي بين ذرات الكروم المجاورة.

وللتعامل مع انتقال العازل المعدني، استخدم الفريق تقنية تسمى هندسة السلالة الفوقي، والتي تتضمن تغيير التباعد الذري المتوازن داخل أفلام CrN فائقة الرقة. ووجدوا أن إجهاد الانضغاط يزيد من الإجهاد المغناطيسي، مما يؤدي إلى انتقال العازل المعدني عند درجات حرارة أعلى مقارنة بالقيم السائبة. وعلى العكس من ذلك، فإن إجهاد الشد يقلل من الإجهاد المغناطيسي، مما يؤدي إلى التحول عند درجات حرارة أقل بكثير.

ونشرت نتائج الفريق في مجلة فيز. القس ليت، سلط الضوء على الدور المحوري للضغط المغناطيسي في انتقال العازل المعدني لـ CrN. يقدم هذا الاكتشاف الضغط المغناطيسي كقوة دافعة جديدة إلى جانب قوى راسخة مثل تنافر كولوم وتأثيرات التوطين.

يمكن أن يساهم الفهم الجديد لآلية انتقال العازل المعدني في فهم أفضل للاقتران بين درجات الحرية الدورانية والشحنة والشبكة في المواد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يفتح إمكانيات تحديد مواد جديدة ذات إجهاد مغناطيسي كبير واستكشاف فئات جديدة من المواد التي تظهر مرحلة انتقال العازل المعدني.

مصادر:

– مركز جواهر لال نهرو للبحث العلمي المتقدم (JNCASR)

- فيز. القس ليت