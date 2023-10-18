تهدد العاصفة الشمسية الأرض مع اقتراب القذف الكتلي الإكليلي الضخم

في 16 أكتوبر، حدث انفجار خيوط مغناطيسية قوي في الشمس، وتحديدًا في البقعة الشمسية النشطة AR3467. أدى هذا الانفجار إلى قذف المادة الشمسية والبلازما إلى الفضاء، وهو ما يُعرف باسم القذف الكتلي الإكليلي (CME). يتجه CME حاليًا نحو الأرض، على الرغم من أن نماذج وكالة ناسا تشير إلى أن الضربة المباشرة غير محتملة. وبدلًا من ذلك، من المتوقع أن يمسح الانبعاث الإكليلي كوكبنا، مما قد يؤدي إلى حدوث عاصفة شمسية.

وفقًا لموقع SpaceWeather.com، قد يوجه الانبعاث الإكليلي ضربة خاطفة في وقت متأخر من يوم 19 أكتوبر. وهذا يعني أن جزءًا فقط من سحابة الانبعاث الإكليلي سيصطدم بالغلاف المغناطيسي للأرض، بينما ستمر الأغلبية. ومع ذلك، حتى ضربة خاطفة كافية لإحداث عاصفة شمسية أقل كثافة على الأرض. توقعت وكالة ناسا حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية من فئة G1، والتي يمكن أن تؤدي إلى الشفق القطبي وتعطيل موجات الراديو، مما يؤثر على اتصالات البحارة والطيارين وطياري الطائرات بدون طيار ومشغلي الراديو الهواة.

العواصف الشمسية لديها القدرة على إحداث اضطرابات أكبر. وفي أسوأ الحالات، يمكنها تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وشبكات الهاتف المحمول، وإعاقة الاتصال بالإنترنت، وإتلاف الأقمار الصناعية، والتسبب في فشل شبكة الطاقة، وحتى إتلاف الأجهزة الإلكترونية الأرضية. لذلك، من الضروري مراقبة ودراسة أنشطة الشمس لفهم هذه الأحداث والتنبؤ بها بشكل أفضل.

مرصد ناسا للطاقة الشمسية والغلاف الشمسي (SOHO) هو قمر صناعي تم إطلاقه في عام 1995 كمشروع تعاوني بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA). تتيح الأدوات العلمية لسوهو، بما في ذلك تلسكوب التصوير بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EIT)، وتصوير مايكلسون دوبلر (MDI)، وLASCO (الزاوية الكبيرة والكرونوغراف الطيفي)، التقاط صور لهالة الشمس، وقياس سرعة سطح الشمس والمغناطيسية. الحقول، ومراقبة الهالة الخافتة المحيطة بالشمس.

مصادر:

– موقع SpaceWeather.com

– NASA SOHO (المرصد الشمسي والغلاف الشمسي)