السحرة: المخادعون الرئيسيون الذين يوازنون بين الإبداع والصحة العقلية

لقد ارتبط السحرة منذ فترة طويلة بالغموض والألغاز، حيث يأسرون الجماهير بحيلهم وأوهامهم المذهلة. ولكن خلافًا للاعتقاد الشائع، كشفت دراسة حديثة أجراها قسم علم النفس بجامعة أبيريستويث أن السحرة قد يمتلكون سرًا مدهشًا للحفاظ على الرفاهية في مواجهة المساعي الإبداعية.

في هذا البحث الرائد، تم تقييم ما يقرب من 200 ساحر من جميع أنحاء العالم بحثًا عن السمات النفسية المرضية، وتمت مقارنة النتائج مع نتائج المجموعات الإبداعية الأخرى وعامة السكان. ومن المثير للدهشة أن الدراسة وجدت أن السحرة سجلوا درجات أقل بكثير من المبدعين الآخرين وعامة السكان عندما يتعلق الأمر بصعوبات الصحة العقلية.

وأكد جيل جرينجروس، الباحث الرئيسي، أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على مجموعة مبدعة تظهر مستويات أقل من السمات الذهانية بالمقارنة مع عامة السكان. وأشار إلى أن السحرة سجلوا درجات منخفضة بشكل ملحوظ في "عدم الامتثال المندفع"، وهي سمة مرتبطة بالسلوك المعادي للمجتمع وانخفاض ضبط النفس.

لا تكمن جاذبية السحرة في قدرتهم على الترفيه فحسب، بل أيضًا في دقتهم الدقيقة. كل حركة وكل كلمة تحمل معنى وفكرًا، مما يجعل الدقة عنصرًا حيويًا في حرفتهم. السحرة، مثل علماء الرياضيات والعلماء، يتعاملون مع أدائهم مع التركيز على الدقة والتنفيذ الدقيق.

ربما يكون أحد العوامل غير المتوقعة التي تساهم في الصحة العقلية للسحرة هو إحساسهم بالمجتمع والتعاون. على الرغم من كونهم متنافسين، إلا أن السحرة غالبًا ما يدعمون ويتبادلون الأفكار مع بعضهم البعض، مما يعزز الصداقة الحميمة الفريدة. تمثل هذه الروح التعاونية تناقضًا صارخًا مع الفكرة النمطية المتمثلة في أن السحرة المتنافسين يحرسون حيلهم بغيرة. يتبنى السحرة ثقافة قوية تتمثل في تبادل المعرفة وتشجيع نمو بعضهم البعض.

بشكل عام، تتحدى هذه الدراسة الاعتقاد السائد على نطاق واسع بأن الأفراد المبدعين هم أرواح معذبة. يثبت السحرة أنه من الممكن التنقل في عالم الإبداع مع الحفاظ على الصحة العقلية. إن قدرتهم على تحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال، وتركيزهم على الدقة، ومجتمعهم الداعم، كلها عوامل تساهم في ملفهم الفريد للصحة العقلية.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تم مقارنة الأبحاث المتعلقة بالصحة العقلية للسحرة بالمجموعات الإبداعية الأخرى؟

ج: وجدت الدراسة أن السحرة سجلوا درجات أقل بكثير في السمات النفسية المرضية مقارنة بالأنواع الأخرى من المبدعين وعامة السكان.

س: ما هي السمة المحددة التي سجل فيها السحرة نقاطًا منخفضة؟

ج: سجل السحرة درجات منخفضة في "عدم الامتثال المندفع"، وهي سمة مرتبطة بالسلوك المعادي للمجتمع وانخفاض ضبط النفس.

س: كيف يتعامل السحرة مع عروضهم؟

ج: يركز السحرة على الدقة وينفذون كل حركة وكلمة بالمعنى والفكر.

س: كيف يختلف السحرة عن الصورة النمطية للسرية التنافسية؟

ج: على الرغم من كونهم متنافسين، إلا أن السحرة يتمتعون بروح تعاونية وغالبًا ما يتشاركون الأفكار، مما يعزز وجود مجتمع داعم.

س: ما الذي تتحدىه هذه الدراسة؟

ج: تتحدى الدراسة فكرة أن الأفراد المبدعين يعانون بطبيعتهم من المعاناة، وتشير إلى أن الإبداع والصحة العقلية يمكن أن يتعايشا بانسجام.