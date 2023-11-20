تطلب شرطة المقاطعة المساعدة بعد حدوث سرقة ذات قيمة عالية من متجر الهوايات المحلي

تتواصل شركة Southern Georgian Bay OPP مع الجمهور للمساعدة في حل عملية اقتحام حديثة لمتجر بيع بالتجزئة شهير في ميدلاند. خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقع Event Horizon Hobbies في شارع King Street ضحية لعملية سطو وقعت خلال الليل، مما دفع السلطات إلى الاستجابة الفورية.

وفقًا لتقرير الشرطة، نجح الجناة في الوصول إلى المتجر عن طريق تحطيم الباب الزجاجي الأمامي في حوالي الساعة 2:30 صباحًا. وبمجرد دخولهم، هربوا بكمية كبيرة من البطاقات السحرية، وهي مكون مطلوب بشدة للتحصيل من اللعبة الشعبية. السحر: لعبة التجمع. وتقدر قيمة البطاقات المسروقة بأكثر من 20,000 ألف دولار.

تشجع سلطات إنفاذ القانون المحلية أي شخص لديه معلومات ذات صلة بالجريمة على التقدم. يتم حث الأفراد على الاتصال بـ OPP مباشرة على الرقم (888) 310-1122 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وبدلاً من ذلك، يمكنهم التواصل مع Crime Stoppers دون الكشف عن هويتهم عن طريق الاتصال بالرقم (800) 222-TIPS (8477) أو إرسال معلوماتهم عبر الإنترنت من خلال خدمة مخصصة. القنوات.

لم تؤد السرقة من Event Horizon Hobbies إلى خسائر مالية كبيرة للمتجر فحسب، بل تسببت أيضًا في حدوث ضائقة داخل مجتمع الألعاب المحلي. السحر: يعتمد عشاق التجمع على المؤسسات ذات السمعة الطيبة مثل Event Horizon Hobbies للاستمتاع بهوايتهم والتواصل مع زملائهم اللاعبين. ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية يقظة المجتمع ودعمه في ردع النشاط الإجرامي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي البطاقات السحرية؟

ج: البطاقات السحرية هي بطاقات قابلة للتحصيل تُستخدم في لعبة بطاقات التداول الشهيرة المسماة Magic: The Gathering. تتميز هذه البطاقات بشخصيات ونوبات وقدرات مختلفة يمكن للاعبين استخدامها بشكل استراتيجي للتنافس ضد بعضهم البعض.

س: أين يمكنني تقديم معلومات عن الجريمة؟

ج: إذا كانت لديك أي معلومات قد تساعد في التحقيق، فاتصل بـ OPP مباشرة على الرقم (888) 310-1122 أو أرسله بالبريد الإلكتروني على [email protected] وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا التواصل مع Crime Stoppers دون الكشف عن هويتك عن طريق الاتصال بالرقم (800) 222- TIPS (8477) أو إرسال معلوماتك من خلال منصتهم عبر الإنترنت.