نموذج التعلم الآلي OncoNPC: إحداث ثورة في تشخيص السرطان الأولي غير المعروف

يوفر نموذج التعلم الآلي OncoNPC الأمل في التشخيص الدقيق لسرطان الخلايا الأولية غير المعروفة (CUP)، وهي حالة يكون فيها الموقع الرئيسي للسرطان غير محدد. يعد تحديد مصدر السرطان أمرًا بالغ الأهمية للحصول على علاج فعال، ولكن في 3 إلى 5 بالمائة من الحالات، يفشل التشخيص القياسي في تحديد الموقع الأساسي، مما يؤدي إلى تشخيص قاتم. يهدف OncoNPC، الذي طوره طالب الدكتوراه إنتاي مون وزملاؤه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد دانا فاربر للسرطان، إلى سد هذه الفجوة.

تقليديًا، يتم استخدام تسلسل الجيل التالي (NGS) لتحديد أنواع السرطان، ولكن الكم الهائل من بيانات الطفرات الناتجة يمكن أن تطغى على الأطباء أثناء التشخيص الأولي. قام مون وفريقه بتطوير OncoNPC لتحليل بيانات الطفرات المعقدة بكفاءة. ومن خلال الاستفادة من خوارزمية XGBoost، يحدد النموذج الطفرات الجينية المرتبطة بأنواع السرطان المختلفة، ويتضمن عمر المريض وجنسه من السجلات الصحية الإلكترونية.

نُشرت الدراسة في مجلة Nature Medicine، وقامت بتدريب OncoNPC على بيانات من 36,445 عينة من الأورام وحققت معدل دقة مثير للإعجاب. ومن خلال تطبيق النموذج على 971 ورمًا من نوع CUP، نجح الباحثون في تصنيف 41.2% منها. قدم النموذج أيضًا نظرة ثاقبة للسمات الجينية ذات الصلة بتحديد كل نوع من أنواع السرطان.

وللتحقق من دقة OncoNPC، قارن الباحثون تنبؤاته مع بيانات NGS الخاصة بالمرضى. تتوافق تنبؤات النموذج بشكل وثيق مع نوع السرطان الذي يشير إليه الاستعداد الوراثي، مما يلهم الثقة في أدائه. أظهر تحليل بأثر رجعي لـ 158 مريضًا من مرضى CUP أن أولئك الذين تتوافق علاجاتهم مع تنبؤات OncoNPC شهدوا تحسنًا ملحوظًا في معدلات البقاء على قيد الحياة.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد فعالية النموذج عبر مجموعة متنوعة من المرضى ومواقع السرطان الأقل شيوعًا، إلا أن التأثير المحتمل لـ OncoNPC لا يمكن إنكاره. يمكن للمستشفيات التي تستخدم تسلسل الورم NGS دمج أداة التعلم الآلي هذه كمصدر إضافي للمعلومات لأطباء الأورام، مما يؤدي إلى قرارات علاجية أكثر دقة وفعالية. في نهاية المطاف، يجلب OncoNPC الأمل لمرضى CUP الذين كان تشخيصهم سيئًا منذ فترة طويلة. بفضل دقته المذهلة وإمكاناته في العلاج الدقيق، يمثل هذا الإنجاز بصيص أمل في المعركة ضد السرطان مجهول المصدر.

المصدر: طب الطبيعة