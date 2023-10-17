تقنية تصوير أسرع وأعمق لأدمغة الفأر الحية

طور الباحثون في مركز FAS للتصوير المتقدم تقنية أسرع وأكثر كفاءة لتصوير أعماق أدمغة الفئران الحية. تقنيات التصوير التقليدية، مثل الفحص المجهري الفلوري، لها قيود عندما يتعلق الأمر بالتصوير العميق داخل الأنسجة بسبب تشتت الطول الموجي. ومع ذلك، فإن اختراع المجهر ثنائي الفوتون سمح لأطوال موجية أطول من الضوء بالتغلغل بشكل أعمق في الأنسجة.

في حين أن الفحص المجهري ثنائي الفوتون فعال، إلا أنه يمكنه إثارة نقطة واحدة فقط على الأنسجة في المرة الواحدة، مما يؤدي إلى عملية بطيئة وتستغرق وقتًا طويلاً. للتغلب على هذا القيد، طبق الباحثون تقنية جديدة تسمى إزالة التشتت باستخدام نمط الإثارة (DEEP). يتضمن DEEP نقاطًا متعددة مثيرة على الأنسجة في وقت واحد باستخدام أنماط الإثارة المشفرة مسبقًا.

باستخدام أنماط الإثارة المتعددة والكشف عن صور متعددة، يتم استخدام خوارزمية حسابية لإعادة بناء صورة عالية الجودة للأنسجة. النتائج التي تم الحصول عليها من DEEP قابلة للمقارنة مع تلك التي تم الحصول عليها من خلال الفحص المجهري ثنائي الفوتون التقليدي لمسح النقاط. ومع ذلك، يتطلب برنامج DEEP مئات الصور فقط، بدلاً من مئات الآلاف المطلوبة لتقنيات مسح النقاط.

وباستخدام تقنية DEEP، تمكن الباحثون من تصوير أدمغة الفئران الحية على عمق يصل إلى 300 ميكرون. تتمتع هذه التقنية بالقدرة على تسريع عملية التصوير بشكل كبير وتزويد الباحثين بصور أكثر تفصيلاً ودقة.

المصدر: الضوء: العلوم والتطبيقات (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)