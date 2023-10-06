نهج جديد للتعلم الآلي يتنبأ بتفاعلات الخلايا الفردية مع العلاجات

طور الباحثون في ETH Zurich ومستشفى جامعة زيوريخ نهجًا جديدًا للتعلم الآلي يمكنه التنبؤ بدقة بكيفية تفاعل الخلايا الفردية مع علاجات معينة. يوفر هذا التقدم الأمل في تشخيصات أكثر دقة وعلاجات شخصية.

إن فهم كيفية تفاعل الخلايا الفردية مع الأدوية أمر بالغ الأهمية في المعركة ضد أمراض مثل السرطان. الهدف هو العثور على التركيبة والجرعة الأكثر فعالية من الأدوية التي يمكنها استهداف الخلايا السرطانية وتدميرها على وجه التحديد. ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية توفر فقط الاستجابة المتوسطة لمجموعة الخلايا، وقد لا يتم اكتشاف بعض الخلايا السرطانية المقاومة للأدوية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انتشار السرطان.

يتعرف النهج الجديد على التفاعلات المميزة التي يمكن أن تحدثها الخلايا الفردية تجاه الدواء ضمن عدد أكبر من السكان. يعد هذا الفهم الدقيق لتنوع الخلايا أمرًا ضروريًا لتطوير علاجات أكثر فعالية للسرطان. وبدلاً من الاعتماد على متوسط ​​الاستجابة لمجموعة الخلايا، يمكن للطريقة الجديدة أن تصف بدقة وتتنبأ بكيفية تفاعل كل خلية مع الدواء.

يشير الباحثون إلى التفاعلات الجزيئية التي تحدثها الخلايا مع التأثيرات الكيميائية أو الفيزيائية أو الجينية على أنها اضطرابات. ومن خلال دراسة كيفية استجابة الخلايا السرطانية للأدوية وتحديد سمات الخلايا التي تشكل المقاومة، يمكن للباحثين تطوير أساليب علاجية جديدة يمكن أن تمنع نمو الخلايا أو تتسبب في موت الخلايا المسببة للأمراض.

طريقة التعلم الآلي الجديدة، التي تسمى CellOT، لا تقوم بتقييم بيانات الخلية الموجودة فحسب، بل تتنبأ أيضًا بكيفية استجابة الخلايا الفردية للاضطرابات التي لم يتم قياسها بعد في المختبر. يتيح ذلك علاجات أكثر استهدافًا وشخصية، حيث يمكن إجراء تنبؤات حول تأثير الاضطراب على الخلايا غير المرئية.

وفي حين لا تزال هناك حاجة لتجارب سريرية شاملة قبل أن يتم استخدام هذا النهج في المستشفى، فقد أثبت الباحثون قدرة الطريقة على تقديم تنبؤات دقيقة للغاية. يمهد هذا الإنجاز الطريق لتشخيص وعلاج أكثر دقة وفعالية لمختلف الأمراض.

المصدر: ETH Zurich

التعاريف:

- CellOT: طريقة للتعلم الآلي تقوم بتقييم بيانات قياس الخلية وتتنبأ بكيفية استجابة الخلايا الفردية للاضطرابات.

– الاضطراب: تفاعلات جزيئية تستجيب بها الخلايا للمؤثرات الكيميائية أو الفيزيائية أو الجينية.

– مسبب للمرض: قادر على التسبب في المرض.

- الأنماط الظاهرية: الخصائص أو السمات التي يمكن ملاحظتها للكائن الحي.

- النقل الأمثل: نظرية رياضية تصف وتتنبأ بالتغيرات التدريجية في حالات الخلية.