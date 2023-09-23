مستقبل علم الفلك: التعلم الآلي والمسوحات واسعة النطاق

يدخل علم الفلك حقبة جديدة مع ظهور عمليات المسح الكبيرة واسعة النطاق وتكامل التعلم الآلي. في حين أن علم الفلك الضيق المجال لا يزال يتمتع بأهمية، فإن القوى الحقيقية للاكتشاف في العقود القادمة ستكون هذه المسوحات واسعة النطاق جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وقد حقق أحد برامج التعلم الآلي التي تم تطويرها مؤخرًا، وهو برنامج ASTRONOMALY، تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. من خلال مسح ما يقرب من أربعة ملايين صورة مجرة ​​من مسح تراث كاميرا الطاقة المظلمة (DECaLS)، حددت ASTRONOMALY 1635 حالة شاذة، بما في ذلك 18 مصدرًا غير معروف سابقًا مع شكل غير عادي للغاية. وهذا يسلط الضوء على إمكانات الجهود التعاونية بين البشر والبرمجيات، حيث يمكن للجمع أن يحقق علوم مراقبة أفضل مما يمكن لأي منهما أن يحققه بشكل مستقل.

يكمن التحدي الرئيسي في علم الفلك الحديث في الكم الهائل من البيانات التي تنتجها التلسكوبات المسحية. على سبيل المثال، من المتوقع أن يولد مرصد فيرا روبين القادم 20 تيرابايت من البيانات كل ليلة، مما يؤدي في النهاية إلى 32 تريليون عملية رصد لـ 20 مليار مجرة ​​على مدار عقد من الزمن. إن مجموعات البيانات الضخمة هذه تتجاوز قدرات البشر على التحليل والفهم الشاملين. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بالمعالجة والتحليل الفعالين.

كانت برامج الكشف عن الحالات الشاذة السابقة محدودة بسبب اعتمادها على ظواهر محددة، مما أدى إلى اكتشاف حالات شاذة مماثلة بدلاً من اكتشاف حالات شاذة جديدة تمامًا. ومن ناحية أخرى، يعمل علم الفلك بطريقة غير خاضعة للرقابة، مما يمكنه من تحديد القيم المتطرفة الجديدة. ولديه القدرة على الكشف عن الظواهر التي تثير اهتمام علماء الفلك، مثل عدسات الجاذبية، واندماجات المجرات، وأنماط التحول الأحمر غير العادية. ومع ذلك، فإن تطبيق ASTRONOMALY يحقق أفضل أداء عند دمجه مع شكل من أشكال التعلم النشط، والذي يتضمن ردود الفعل البشرية لتعزيز دقته.

في دراسة حديثة، اختبر علماء الفلك ASTRONOMALY على مجموعة بيانات أكبر من أي وقت مضى ووجدوا أنه يمكن أن يعمل بفعالية على نطاق واسع. ومن خلال تغذية البرنامج بكمية هائلة من بيانات DECaLS، تمكنوا من تحديد الحالات الشاذة الفريدة باستخدام الطريقة غير الخاضعة للرقابة، والتي تم تعزيزها بمدخلات التعلم النشط. وشملت الحالات الشاذة الأكثر إثارة للاهتمام المجرات الحلقية ذات الألوان والشكل غير المعتاد، والأنظمة التي يحتمل أن تكون ذات عدسات قوية، والمجموعات المتفاعلة المعروفة، والمحاذاة المصادفة.

ما يجعل علم الفلك ذا قيمة خاصة هو قدرته على اكتشاف الأشياء النادرة التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد. على سبيل المثال، هناك جسم غريب يصدر انبعاثات راديوية يمكن تفسيرها بوجود نجم زائف. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعرض ميزة حلقة يمكن أن تكون مجرة ​​ذات حلقات حمراء أو عدسة جاذبية. وفي حالة مختلفة، تم اكتشاف مجرة ​​انفجار نجمي على شكل حلقة مع ذيل مدي أو مجرة ​​مرافقة متصادمة. توضح هذه النتائج المثيرة قدرة خوارزميات التعلم النشط على أن تؤدي إلى اكتشافات رائدة في المستقبل القريب.

في حين أن التعلم الآلي والمسوحات واسعة النطاق توفر فرصًا عديدة لعلماء الفلك، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها. أحد هذه التحديات هو نقل كميات هائلة من البيانات من الخادم المضيف إلى أجهزة الكمبيوتر المحلية، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع. للتغلب على هذه المشكلة، يقترح الباحثون أن جلب القوة الحسابية إلى المراصد نفسها سيكون حلاً عمليًا أكثر.

وفي الختام، فإن وجه علم الفلك يتطور مع ظهور المسوحات واسعة النطاق والتعلم الآلي. أثبت علم الفلك، بمزيجه من التعلم غير الخاضع للرقابة والتغذية الراجعة النشطة، قيمته من خلال الكشف عن حالات شاذة فريدة من نوعها. يحمل المستقبل وعدًا كبيرًا لاكتشافات جديدة ومثيرة في مجال علم الفلك.

مصادر:

– فيرلون إتسيبيث، ميشيل لوخنر، مايك والمسلي، مارجريتا جريسبان. "علم الفلك على نطاق واسع: البحث عن الحالات الشاذة بين 4 ملايين مجرة." طبعة ArXiv المسبقة.