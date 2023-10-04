يؤكد الباحثون دوران الثقب الأسود الهائل في مجرة ​​M87

أكد الباحثون دوران الثقب الأسود الهائل الموجود في قلب المجرة M87 من خلال مراقبة التذبذب في نفثه. يقدم هذا الاكتشاف دليلا مباشرا على أن الثقب الأسود يدور ويمثل تقدما كبيرا في دراسات الثقب الأسود.

من الصعب دراسة الثقوب السوداء الهائلة، والتي هي أثقل من الشمس بمليارات المرات، بسبب جاذبيتها الهائلة. ومع ذلك، فقد تكهن الباحثون منذ فترة طويلة بأن إحدى الخصائص التي يمكن ملاحظتها هي دوران الثقب الأسود. حتى الآن، لم تكن هناك ملاحظات مباشرة حول دوران الثقب الأسود.

للبحث عن دليل على دوران الثقب الأسود، قام فريق دولي من الباحثين بتحليل أكثر من عقدين من بيانات المراقبة الخاصة بالمجرة M87. تحتوي هذه المجرة، التي تقع على بعد 55 مليون سنة ضوئية، على ثقب أسود هائل يبلغ حجمه 6.5 مليار مرة كتلة الشمس.

ومن خلال دراسة التدفق، الذي ينطلق بالقرب من الثقب الأسود بسرعة قريبة من سرعة الضوء، تمكن الباحثون من ملاحظة التذبذب أو الحركة البادئة في اتجاهه. تنجم هذه المبادرة عن تفاعلات الجاذبية بين دوران الثقب الأسود وقرص التراكم، الذي يغذي الثقب الأسود بالمادة.

وقام الفريق بتحليل البيانات من أكثر من 20 تلسكوبًا راديويًا في جميع أنحاء العالم، ووجد أن اتجاه الطائرة يتغير بنحو 10 درجات مع فترة مبادره مدتها 11 عامًا، وهو ما يتوافق مع عمليات المحاكاة النظرية.

يقدم هذا الاكتشاف الرائد دليلاً مباشرًا على أن الثقب الأسود في M87 يدور بالفعل. يشعر الباحثون بسعادة غامرة بهذا الاكتشاف المهم، والذي أصبح ممكنًا من خلال سنوات من الملاحظات المشتركة والتحليل الشامل.

سوف تستمر الأبحاث الإضافية حول دوران الثقوب السوداء في تعميق فهمنا لهذه الكيانات الكونية الغامضة.

المصدر

- "فوهة نفاثة مسبقة متصلة بثقب أسود دوار في M87" بقلم يوتشو كوي وآخرون. (2023)